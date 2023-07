Órdago de Fernando Alonso: "No seguiría corriendo si no pensase en ganar mi tercer Mundial"

Paso a paso, carrera a carrera. Fernando Alonso quiere volver a ganar y lo seguirá peleando hasta el último año que tenga de contrato en la Fórmula 1. El asturiano ha atendido al diario AS en Hungría antes de un Gran Premio que siempre será recordado por ser el lugar donde logró su primera victoria como profesional.

Alonso deja claro en la entrevista que si está en la F1 es para ganar, no para pasearse: "Cuando bajas la visera, hay un momento de euforia que empieza en la vuelta de formación, y piensas que hoy va a ser el domingo en el que voy a atacar, voy a recuperar posiciones en la salida y en el primer pit-stop, etcétera. Pero también soy consciente de que este año tenemos un dominio tan grande de Red Bull que aunque esté más cerca de las posiciones de podio, estás maniatado sabiendo que necesitas una ayuda, más que nunca, por parte de otro equipo en forma de problema mecánico, o algo que les pase a ellos. Porque si no, están a otro nivel".

Alonso va más allá y aparte de la 33 quiere luchar por el título: "Claro que sí. Si no, no correría. Hay muchos sacrificios detrás de una temporada de Fórmula 1, muchos viajes, mucha preparación, y todo es con un objetivo de ser campeón del mundo. También, con la experiencia, sabes que en la Fórmula 1 necesitas otras cosas a parte de tu ambición personal o tus ganas de conseguir las cosas. Estar en el momento adecuado en el sitio adecuado. Estoy en un buen sitio, en un buen momento, pero tampoco me obsesiona. Vamos a empezar, ojalá, por una victoria. Y luego, si gano el tercer título o no, dependerá de cosas que están fuera de mi alcance".

Sobre sus decisiones pasadas, algunas calificadas como errores desde fuera, el piloto español tiene claro que el desconocimiento del circo de la F1 es importante: "Demuestra la ignorancia que se tiene desde casa. No lo digo por los fans, que con toda su pasión intentan apoyarte. Pero si ni nosotros sabemos desde aquí qué coches pueden ir el año que viene, imagínate desde el salón de casa. Hay tanta afición a criticar, somos todos tan expertos de todo… yo mismo me incluyo, cuando hablo de otros deportes en los que no tengo ni idea, pero luego tengo la sensación de que "esto ya lo sabía yo…". En la Fórmula 1 se multiplica por mil. Todos los equipos a los que he ido han sido grandísimas experiencias, era el movimiento lógico.