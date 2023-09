Guerra Verstappen contra Toto Wolf: "Hicieron una carrera de mierda"

Max Verstappen sumó con su triunfo la pasada carrera 10 grandes premios consecutivos ganando, algo que supone un hito histórico, pero para Toto Wolff, jefe de Mercedes, este récord es simplemente para la "wikipedia". Verstappen no ha tardado mucho en contestar a Wolff.

"No estoy decepcionando con Wolff, hicieron una carrera de mierda así que estaría enfadado con su rendimiento. Parece un empleado de nuestro equipo… afortunadamente no lo es. Es importante centrarte en tu propio equipo, nosotros lo hacíamos cuando ellos dominaban. Hay que apreciar cuando un equipo lo hace bien, es una inspiración ver a alguien tan dominante. Ahora que estamos delante disfrutamos del momento, es todo lo que puedo decir", comentó Max cuando le preguntaron por las palabras de Wolff.

Por otro lado, Verstappen confirmó que Red Bull tendrá más dificultades en el circuito de Marina Bay: "En Singapur es más difícil, pero vengo aquí para ganar. No es bueno en un área, es bueno en todas las áreas. Además como piloto siempre tienes un estilo de pilotaje, pero también tienes que adaptarte, porque si mantienes tu estilo en un coche al que no le gusta eso, no irá bien".

El Gran Premio de Singapur tendrá este fin de semana una dura prueba para Verstappen que, teniendo el mejor coche, sabe que no es el tipo de circuito que mejor le viene a su monoplaza. Ahí estarán Fernando Alonso y cía para meterle presión.