Fernando Alonso no logró ni mucho menos un buen resultado en el último Gran Premio de Singapur, donde ganó Carlos Sainz, pero el piloto asturiano no cree que por eso haya que echarse las manos a la cabeza. Para Fernando la temporada está siendo muy buena.

"¿Falta rematar una buena temporada? Me sabe mal que quede esa sensación, es una cosa muy típica nuestra, muy española y muy del deporte. Vemos siempre la última carrera. Si en Abu Dhabi consiguiésemos el único podio de toda una temporada diríamos que fue un buen año. Y si conseguimos ocho podios este año, acabamos terceros o cuartos el Mundial de pilotos, y en Abu Dhabi me retiro, parece que ha sido una mala temporada", comenta Fernando en una entrevista para el diario AS.

Alonso fue aún más contundente: "Visto dónde estábamos el año pasado, tanto yo en Alpine como el Aston de 2022, y ahora estamos cuartos en el campeonato del mundo de pilotos luchando con Hamilton… es inaudito hacer un paso así. Quien vea algo negativo este año es porque lo quiere ver. Es muy difícil sacar algo negativo de esta temporada".

Eso sí, Fernando reconoce que les han faltado mejoras: "Estoy un poco menos preocupado sobre las prestaciones en Singapur después de ver el daño que teníamos. El ritmo no era el real, sin eso quizás podríamos haber seguido el tren de los líderes y habríamos tenido menos problemas con los Alpine y Pérez. Cuando no eres rápido entras en muchos problemas. Seguramente nos ha faltado mejorar más el coche"