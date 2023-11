Las nueve perlas de Verstappen sobre un GP de Las Vegas que detesta

Max Verstappen es un auténtico fenómeno, tanto dentro como fuera de las pistas. El piloto holandés de Red Bull, que se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1 el pasado 7 de octubre en la carrera al sprint del Gran Premio de Qatar —a falta de seis pruebas para el final del campeonato—, ha dejado patente que odia el GP de Las Vegas, que se está disputando este fin de semana.

El tricampeón mundial se está desquitando de lo lindo ante los micrófonos cada vez que tiene ocasión y no duda en soltar auténticas perlas, muy jugosas para los medios de comunicación.

En Libertad Digital recogemos las nueve mejores rajadas de Verstappen sobre este gran premio que apenas está causando furor entre los aficionados y que quedará marcado para siempre por el injustísimo castigo a Carlos Sainz (Ferrari), sancionado con la pérdida de diez posiciones en la carrera del domingo, después de haberse tragado una alcantarilla y tras haber reconocido los comisarios que la culpa no era ni mucho menos del piloto madrileño.

Aquí las nueve frases de Mad Max:

1. Verstappen, tras la ceremonia de apertura de Las Vegas: "Tengo ganas de intentar ser lo mejor que pueda, pero no de todo esto. Simplemente estoy ahí de pie, como si fuera un payaso. Este fin de semana es un 99% espectáculo y un 1% evento deportivo".

2. Una carrera sin emoción: "No es muy interesante. Simplemente no hay muchas curvas, para ser sincero. No creo que sea tan emocionante, solo eso".

3. ¿Disfruta Max conduciendo en Las Vegas?: "No (...) He ido a mejores pistas en mi vida".

4. Cuando le informaron de que a los aficionados que expulsaron de las gradas el viernes no les devolvieron el dinero, sino que les dieron un bono de 200 dólares para merchandasing: "¡Así todavía sacan dinero! Genial (...) Si fuese fan, destrozaría todo el lugar. No está bien".

5. Cuando le pidieron comparar Las Vegas con Mónaco: "Creo que Mónaco es como la Champions League y esto la National League. Aquí muchos vienen para ir de fiesta, beber, ver actuaciones... y esto se puede hacer por todo el mundo. Puedo ir a Ibiza y ponerme ciego, ¿sabes?".

6. Cuando le dijeron que el promotor de Las Vegas dijo que "quizá Verstappen critica tanto el gran premio porque está nervioso": "Esta gente vive en su propio mundo, tío. Para mí fue bueno que algo saliese mal en los primeros libres. Buena suerte con eso".

7. Hablando sobre la estrategia y las expectativas: "En carrera dependerá mucho de quién mantenga las ruedas con vida. Así que tendremos que esperar y ver mañana. ¡Eso es lo bonito! ¡No hay una sprint para averiguarlo!".

8. Tras su incidente con Esteban Ocon en la clasificación: "Todo el mundo estaba abriendo hueco y de repente viene como un tonto (…) Dejo hueco con los demás y luego intenta joderme. Pensé: 'Bueno, si me jodes, yo también te jodo en la curva 1'. Y, por supuesto, funcionó bien".

9. Sobre la sanción a Carlos Sainz: "Las reglas han de cambiar. Lo mismo si te golpean y tienes un accidente. No se debería permitir a los equipos opinar sobre estas cosas: seguro que votan en contra. Es muy duro para Carlos, en este ambiente político cada equipo piensa en sí mismo".