Aston Martin apostó como nadie por Fernando Alonso la pasada temporada. El asturiano salió por la puerta de atrás de Alpine. La escudería francesa regateó la renovación a Fernando que no dudó cuando los británicos llamaron a su puerta y le presentaron un jugoso proyecto en el que se le daban galones de líder.

El ovetense, a sus 42 años, tiene aún una temporada más de contrato con el equipo británico y si él quiere, seguirá muchos más en la fábrica de Sylverstone. El enamoramiento con Alonso está justificado. Cuarto en la clasificación general de pilotos (con 206 puntos) y ocho podios que convirtieron a Aston Martin en el equipo revelación de la temporada.

El boss de Aston Martin pone por las nubes a Fernando

Mike Krack, jefe de equipo de Aston Martin, ha dejado bien clara cual es la postura de la escudería con el futuro de Fernando. A pesar de que cuando termine contrato en 2025 tendrá 43 años, la edad no será un obstáculo para alcanzar un acuerdo a medio plazo: "Por supuesto que sí pensamos en renovar a Alonso. Nuestra respuesta a esta cuestión no puede ser más clara. Y la verdad es que no me preocupa la edad de Alonso".

"Valentino Rossi o Roger Federer tuvieron carreras deportivas muy largas. Y al nivel al que está trabajando Fernando, creo que su edad es solo un número. Con la disciplina y la motivación adecuadas, rendirá sin problemas", aseguraba el ingeniero luxemburgués.

La diferencia de criterio con respecto a Alpine es abismal. Las dudas que generaba la edad de Alonso junto al irrupción del galo Esteban Ocon, hicieron que Fernando no dudara en abandonar la escudería francesa. Aston Martin tiene la lección bien aprendida y no pierde ocasión en resaltar el increíble talento de Fernando y que la edad no supone ningún contratiempo.

Emerson Fittipaldi: "Alonso es como un león"

La leyenda brasileña del Gran Circo considera que Fernando tiene cuerda para rato. Incluso para competir hasta rozar los 50 años, concretamente hasta los 49 como el propio Fittipaldi hizo en su día.

Así lo expreso en bicampeón del mundo (1972 y 1974) en una entrevista concedida a Mundo Deportivo, donde considera al asturiano un animal competitivo: "Tranquilamente puede competir hasta la edad que quiera. Está bien preparado físicamente para competir. Cuando yo tenía 40 años recuerdo que empecé una dieta especial de un entrenador. El déficit de la edad lo tienes que compensar con otras cosas. Necesitas un esfuerzo mayor, más preparación física, una dieta de elevadas energías para compensar la edad de tu físico".

Emerson llega a comparar a Fernando con un león, al considerarlo el Rey del Gran Circo: "Alonso está muy bien físicamente, y mentalmente también, tiene mucha garra para ganar y tiene la motivación. Es como un león. Es un león en los circuitos. Está allí para atacar. Termina siempre muy bien las carreras. En América decimos que pilotos como Fernando son ‘carreristas’, un tipo de piloto que cuando sale en parrilla siempre va hacia delante".