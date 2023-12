El motivo viral dado por Lance Stroll para justificar la amplia superioridad de Fernando Alonso

Aston Martin mantendrá la dupla de pilotos para la ilusionante temporada que comenzará el 29 de febrero de 2024. Lance Stroll espera mejorar los registros de la pasada campaña, donde Fernando Alonso literalmente le arrolló en la pista con el mismo monozapla. El asturiano terminó con 132 puntos más que el hijo del dueño, Lawrence Stroll.

Alonso sumó 8 podios, mientras Stroll solo pudo acabar cuarto en una carrera. Lance echa la vista atrás e intenta justificar la enorme superioridad que mostró el piloto español.

Stroll cree que los resultados no se ajustan a la realidad: "Fue una temporada con muy mala suerte y de muchas oportunidades perdidas. No me gusta usar la excusa de la mala suerte, pero supongo que lo es cuando piensas en los fallos mecánicos y esas cosas. Sabía que si me sentía cómodo y podía conducir el coche como quería, sin tener que lidiar y sortear cosas que inherentemente me molestaban en el coche, estaría a un buen nivel y sacaría lo mejor de mí mismo. Durante unos meses, con todos los cambios que se hicieron, hubo fines de semana en los que simplemente no podía llegar a ese punto donde me sentía cómodo con el coche. Y a este nivel, cuando tienes esos problemas… nada funciona. Así es la Fórmula 1, los pilotos son todos de un nivel muy alto, nunca puedes ser competitivo si no estás cómodo y confiado con tu coche. Esa es mi percepción".

La mala suerte, los problemas mecánicos y no sentirse cómodo al volante de su monoplaza en varias fases de la temporada, son las excusas que da el bueno de Lance para justificar la superioridad de Fernando. Además, el piloto canadiense se quedó con el mal sabor de boca de no ser capaz de pisar el podio: "Tuvimos carreras como la de Arabia Saudí, en la que marchaba cuarto cuando sucedió el problema de motor, o en la clasificación de Mónaco, cuando pasé por encima de los restos de otro coche. Dañar el coche en la Q2 y salir en la mitad de la parrilla en Mónaco te hace perder todo el fin de semana. Pienso en fines de semana como Suzuka, donde hicimos una buena carrera y falló el alerón trasero. En Zandvoort, no hicimos la parada en boxes cuando empezó a llover".

A pesar de sus justificaciones, Stroll no quiere restar un solo mérito a un Fernando al que admira y pone por las nubes: "Todos esos podios que logró Fernando demuestran lo fuerte que estuvo. Y encima no flaqueó en todo el año. Aprovechó al máximo el coche cuando estaba en su mejor momento", dijo. Y es que Alonso logró en 2023 lo que parecía imposible para un piloto de 42 años".