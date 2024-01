Salen a la luz más detalles sobre la ruptura entre Fernando Alonso, Lewis Hamilton y McLaren después del recordado Mundial de Fórmula 1 que se vivió en la temporada 2007. Ese año hubo varios episodios en los que daba la sensación de que el inglés, que entonces era un novato antes de ganar sus siete títulos de campeón del mundo, era más favorecido que el español a la hora de tomar decisiones.

Así lo corrobora ahora, más de tres lustros después, Chris Hassey. Según el jefe de mecánicos de Renault y gran amigo de Alonso, el entonces team manager de McLaren, Ron Dennis, "manipuló todo para hacer a Hamilton mejor que Alonso". El motivo con el que explica esta teoría es la estrecha relación entre el antiguo jefe británico de McLaren con Hamilton y su familia. "Todo fue manipulación para hacer que Hamilton fuera mejor, porque Ron Dennis había pagado toda su Fórmula Junior y quería crear su propio piloto. De ahí surgió la fricción", señala Hassey.

Hassey es un defensor a ultranza de Alonso, de quien dice que, entre otras cosas, le "regaló el trofeo conseguido en el Gran Premio de Bahrein 2005 y compartía sus bonus por podios". El asturiano conservó su buena relación con Hassey durante su brevísima etapa en McLaren —sólo aguantó allí un año, precisamente el de 2007— y es por eso que fue testigo de toda la crisis durante su prometedor proyecto para alzar su tercer título consecutivo.

"Recuerdo que Fernando, cuando empezó a ganar, una tarde me llamó a la parte trasera del camión y me dijo: ‘¿Puedes darme el nombre de los muchachos que trabajan en mi coche?’ En aquel entonces solo había seis personas principales que trabajaban en ese R25 y en la siguiente carrera, me llamó nuevamente a la parte trasera del camión, tenía una gran pila de sobres y me dijo: ‘Estos son para ti y los muchachos. Esto es para ti’. Abrí el sobre y había como 600 euros dentro", desveló Hassey sobre su método para compartir los premios extra con el personal de Renault.

Alonso compartía los bonus con Renault

"Le dije, ‘¿Para qué es esto? Y Fernando respondió: ‘Esto es parte de mi bono que Flavio (Briatore) me tiene que dar cuando lo hago bien o quedo entre los tres primeros’. Quiero compartirlo con vosotros porque sin vosotros no podría hacerlo", seguía explicando Hassey. "Cada pocas carreras hacía lo mismo, salía con un montón de sobres y me decía: ‘Ahí tienes, ¿puedes dárselos a los muchachos?’", ha añadido el antiguo mecánico de Alonso en McLaren.

Una prueba más de la gran implicación del ovetense con sus escuderías, siempre que éstas le traten como a un igual. En McLaren intentó seguir con la tónica de Renault, pero se topó con un tajante Ron Dennis: "No le dejó hacerlo. Recuerdo lo que dijo alguno de que eran sobornos, pero fue una tontería. No estaba sobornando a la gente para que hiciera un mejor trabajo que el resto del equipo, porque todos los mecánicos harían el mismo trabajo. Sólo quería compartir ese bono con el equipo de su coche".

"Él es un jugador de equipo. Mira, por ejemplo, lo de Bahrein 2005, todavía tengo el trofeo. Ganó la carrera, se acercó a mí en el garaje con el trofeo de ganador y me dijo: ‘Toma, esto es para ti’. Le dije: ‘Está bien, Fernando, no te preocupes, lo empaquetaré y te lo enviaré de regreso al Reino Unido, ahorrándote que intentes subirte a un avión con él’. Y él dijo: ‘No, no, esto es para ti’. Le dije: ‘¿Qué quieres decir con que es para mí?’ Él dijo: ‘Quiero darte este trofeo, es tuyo’. Ese es el tipo de persona que es Fernando Alonso", desvelaba Hassey.

Ruptura completa en Hungría

Pero Hassey también hizo énfasis entre uno de los episodios que más enfadó a los aficionados españoles a la Fórmula 1 entre Alonso y Hamilton. Ocurrió en el GP de Hungría 2007, cuando al asturiano le tocaba tener una vuelta más que su compañero, pero no la tuvo y fue sancionado con la pérdida de cinco posiciones en carrera.

"Alonso sabía que lo estaban reteniendo deliberadamente, porque Dennis estaba cambiando lo que debería haber sucedido para ayudar a Hamilton a beneficiarse de ello, a costa de Fernando. El fisio de Fernando estaba haciendo el tablero de boxes y le estaba dando a Fernando una cuenta regresiva de cuándo salir del box. Fernando sabía lo que estaba pasando y dijo: ‘No voy a permitir esto’", relata Hassey.

En una extensa entrevista concedida a Pit Debrief, el jefe de mecánicos insiste en por qué se producían hechos de este tipo: "La cuestión es que con Ron Dennis, McLaren y Hamilton… Ron Dennis trajo a Lewis cuando era un piloto joven. Dennis dijo —y esto me lo dijo uno de sus ingenieros en ese momento, no Marc Priestley, sino otro tipo— que estaba harto de pagar salarios enormes para conseguir un buen conductor, así que apostaría por el talento joven que tenía en casa. Y ese no era otro que Hamilton".

"Por eso quiso crear un piloto por su cuenta. Él pagó por su educación, sus carreras de Fórmula Junior. Lo pagó hasta llegar a la Fórmula 1. Cuando llegó a McLaren junto a Fernando, creo que fue entonces cuando Fernando se dio cuenta de que había cosas manipuladoras detrás de bambalinas", afirmó.