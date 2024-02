Fernando Alonso manda un mensaje a navegantes sobre el verdadero nivel de Aston Martin

Fernando Alonso manda un mensaje a navegantes sobre el nivel de su AMR24 en este inicio de temporada. El asturiano, que sorprendió a propios y extraños en su debut la temporada pasada firmando un podio espectacular en su debut con Aston Martin, no tiene buenas sensaciones en este arranque. Las dudas que dejó la escudería británica en los últimos test de pretemporada, se acrecientan con las palabras de Fernando.

En la rueda de prensa de la FIA previa al GP de Bahréin, Alonso explica sobre el potencial de su AMR24: "Hay que esperar un par de carreras. Incluso Bahréin es un circuito muy específico en cuanto a características, así que habrá que pasar Arabia Saudí, Australia y quizás Japón. Todo funciona como se espera, quizás nuestro paso entre estas dos temporadas sea suficiente, o no. El año pasado empezamos con una buena base y nos sorprendió lo bien que iba al inicio. Será interesante si podemos mantener el ritmo de desarrollos en comparación con los equipos ‘top’, porque no alcanzamos esas expectativas en 2023″.

Alonso pide tiempo y no tiene demasiadas esperanzas puestas en Bahréin: "Necesitamos varias carreras para fijar el orden competitivo de los coches. Hacemos muchos test aquí, conocemos mucho la pista y eso puede mezclar un poco el orden y es confuso, yo no prestaría mucha atención a los resultados en esta primera carrera",

Cuando le preguntan si puede incomodar a Red Bull, Alonso se sincera y deja una frase lapidaria: "Todavía no tengo las herramientas".

En cuanto a su futuro, dando por hecho que seguirá pilotando el próximo año, Alonso, cuyo futuro parece cada vez más ligado a Mercedes, no se moja: "Primero debo decidir si quiero seguir corriendo, habrá que decidirlo en unas carreras. Me siento genial, pero es un calendario muy exigente. El cambio de reglas de 2026 es grande y tentador, o puede que no".