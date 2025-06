Carlos Sainz Jr. confiesa por qué no usa su Ferrari

Hace unos días, Carlos Sainz Jr. charló con Josep Pedrerol sobre la actualidad de la F1 y más asuntos relacionados con la vida del piloto de la escudería Williams. Uno de esos temas, su garaje y los coches que tiene: "Hoy he venido en mi Golf", explicó al periodista.

"¿El de toda la vida?¿Siempre vas con él?", le preguntó Pedrerol. "El Golf GTI que me dieron mis padres con 18 años", afirmó. Un regalo de cumpleaños cuando su padre era piloto de Volkswagen en el Rally Dakar. un hecho que le sorprende al periodista de El Chiringuito de Jugones y no pierde la oportunidad de saber por qué. "Porque no quiero que por Madrid se me vea con un Ferrari y no uso el Ferrari que tengo", declaró Sainz Jr.

Me da vergüenza...

Incrédulo, Josep Pedrerol sigue insistiendo en que el piloto tenga el Ferrari aparcado y vaya con el Golf. "No me gustan que me vean o llamar la atención. Lo odio", se justificó. "¿Cuántos coches tienes en casa?", continuó preguntando el presentador de El Chiringuito de Jugones, indagando en una parte más personal de su vida. "En Mónaco...", empezó diciendo Sainz, aunque rápidamente reculó porque "es que no me gusta hablar de estas cosas, parece que se te ha subido si dices ‘pues tengo este coche’".

El periodista apuntó: "Debes tener cuatro o cinco coches en casa". "Sí, o sea, ahora mismo tengo... Me van a llegar dos muy chulos", resolvió Carlos y reconoció estar muy emocionado por ello. Sin embargo, no los usará "porque me da vergüenza sacarlos". Los dos últimos coches que compró el piloto de Fórmula 1 es un Ferrari 812 Competizione y un Ferrari Daytona SP3.