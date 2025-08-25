Alex Palou ha vuelto a brillar con luz propia en la Indycar. Recientemente ha revalidado su título convirtiéndose en tetracampeón. Su talento al volante no ha pasado desapercibido para el Gran Circo y según apunta el diario Indystar, de Indianápolis, Red Bull ha llamado a la puerta del piloto español para tantear su posible fichaje de cara a la próxima temporada y convertirse en el escudero de Max Verstappen. Incluso han citado a fuentes presentes en las conversaciones entre la escudería austriaca y el piloto de 28 años.

A pesar de este supuesto interés, el salto de Palou a la Fórmula 1 no es sencillo. El propio piloto lo ha expuesto varias veces cuando se le ha preguntado tras la amarga experiencia que vivió en McLaren en 2022. Llegó a firmar un contrato con la escudería británica pero se cerró de golpe cuando apostaron por Piastri, lo que derivó en un tremendo lío que aún colea. Alex firmó por McLaren para ser piloto de desarrollo, reserva F1 y convertirse en piloto del Arrow McLaren de Zak Brown en Indycar, con la vista en llegar a la F1. Organizaron un programa de test con Palou, además de con O’Ward y Herta, los pilotos con más proyección de la Indy, y confirmaron a Palou en los entrenamientos libres de Austin 2022. Pero paralelamente negociaron con Piastri, entonces reserva de Alpine. Palou dio marcha atrás al ser consciente que con Lando Norris y Oscar Piastri en plantilla, no era realista la opción de encontrar sitio en el equipo de Fórmula 1. Brown lo demandó por incumplimiento de contrato y daños derivados de esta ruptura y ahí sigue el caso.

Desde entonces el piloto español considera que la puerta del Gran Circo no se volvería abrir para él por varias razones -la demanda de McLaren, escasez de asientos, su edad y el importante contrato económico que firmó con Ganassi donde le retan aún tres temporadas- ponen casi imposible el salto. Sin embargo, hablar de Red Bull son palabras mayores. El propio Palau y su agente, tras correr en Milwaukee este domingo, se mostraban sorprendidos por la noticia y la negaban, algo que no es significativo ya que este tipo de negociaciones en el Gran Circo tienen sello de confidencialidad -y más cuando tiene pendiente la demanda de Brown-.

Lo bueno es que el contrato que tiene firmado con Ganassi tiene una vía de escape si la Fórmula 1 llama a su puerta por lo que el sueño imposible de Palou podría estar más cerca de lo que muchos se niegan a ver.

¿Quién es Alex Palou?

Alex Palou, nacido el 1 de abril de 1997 en Sant Antoni de Vilamajor, Barcelona

Se inició en el karting a los 6 años y en su primera temporada ganó el título del circuito donde corría.

Rápidamente llamó la atención de los ojeadores y apenas un año más tarde, debutó en el campeonato de España, en el que consiguió acabar tercero. Con ocho primaveras logró el de la categoría alevín, así como la Copa de Campeones de cadetes. Su ascenso fue meteórico. En poco tiempo, se convirtió en campeón en varias categorías juveniles y dio el salto a los monoplazas en 2014 con el equipo Campos Racing, logrando múltiples podios y victorias en la Eurofórmula Open.

Su llegada a la IndyCar en 2020 marcó un antes y un después. Tras un año de adaptación con Dale Coyne Racing, fichó por Chip Ganassi Racing y se consagró campeón en 2021, 2023, 2024 y 2025.

En España no ha tenido el reconocimiento que su increíble trayectoria en Estados Unidos ha merecido.