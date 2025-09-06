El holandés Max Verstappen (Red Bull), cuádruple campeón del mundo, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Italia, decimosexta prueba del Mundial de Fórmula Uno que se disputa en Monza —el templo de la velocidad—, donde el español Fernando Alonso (Aston Martin) arrancará octavo.

¡NO HAY MISIÓN IMPOSIBLE PARA VERSTAPPEN! LA POLE EN MONZA SE LA LLEVA MAX 🔥🔥🔥🔥#ItaliaDAZNF1 🇮🇹 pic.twitter.com/qLFlVMx4q0 — DAZN España (@DAZN_ES) September 6, 2025

Verstappen, de 27 años, ha logrado su pole número 45 en la F1 —la quinta de la temporada— al dominar este sábado la calificación, en cuya decisiva tercera ronda (Q3) cubrió los 5.793 metros de la mítica pista del Parque Real lombardo en un tiempo de 1:18.792, siendo 77 milésimas más rápido que el inglés Lando Norris —que saldrá a su lado desde la primera fila— y con 190 sobre el otro McLaren, el australiano Oscar Piastri, líder del Mundial.

Los Ferrari, que en Monza corren en casa, firmaron el cuarto y el quinto puesto de la calificación gracias al monegasco Charles Leclerc y al séptuple campeón mundial Lewis Hamilton, respectivamente. Aunque este último pierde cinco puestos, sancionado en el anterior Gran Premio —el de Países Bajos, el pasado domingo—, por lo que saldrá décimo; y Alonso, que acabó noveno la cronometrada principal, avanza un puesto en parrilla y arrancará desde la octava plaza en la carrera del domingo.

¡Vaya vuelta que se ha sacado Fernando para colarse en la Q3! 😍#ItaliaDAZNF1 🇮🇹 pic.twitter.com/Nnq6uH9paP — DAZN España (@DAZN_ES) September 6, 2025

El doble campeón mundial asturiano concluyó la tercera ronda a 633 milésimas del crono de Mad Max, mientras que el otro español en liza, Carlos Sainz (Williams), no pudo pasar de la Q2 y partirá desde la decimotercera posición, justo por delante de su compañero Alex Albon.

¡Menos mal que logró no perder el coche Sainz en una situación LÍMITE! 😱#ItaliaDAZNF1 🇮🇹 pic.twitter.com/3HPbKSm4oH — DAZN España (@DAZN_ES) September 6, 2025

La carrera, prevista a 53 vueltas para completar un recorrido total de 306,7 kilómetros, se disputará este domingo a partir de las 15:00 horas.