El GP de Singapur llega lleno de novedades en la Fórmula 1. La cita de Marina Bay es la primera oficialmente declarada de "riesgo térmico" por la FIA, ya que se esperan temperaturas nocturnas que pueden superar los 30 grados. Dicha norma se activa a partir de los 30.5 ºC y, a partir de ese momento, los pilotos tienen la opción de buscar sistemas refrigerantes.

Uno de los que ya está llamando la atención en el paddock de Singapur es un traje refrigerante que llevan los pilotos a modo de camiseta térmica debajo del mono y que cumple con los estrictos estándares de resistencia al fuego que exige la FIA. Ahora bien, quienes decidan llevarlo cargarán con el peso real del dispositivo, mientras que aquellos pilotos que opten por no utilizarlo deberán añadir 0,5 kilos extra de lastre para equilibrar la balanza.

Pero, ¿por qué llega ahora esta decisión? La experiencia del GP de Qatar 2023, cuando el insoportable calor hizo que varios pilotos se desmayaran, ha llevado a esta decisión de la FIA. Recordemos que, en el 2023, las condiciones fueron tan extremas que Logan Sargeant tuvo que abandonar exhausto, Esteban Ocon llegó a vomitar dentro del casco y Lance Stroll se desmayó después de cruzar la meta. Todo ello hizo que la FIA comprendiera que el calor podía ser un factor de riesgo tanto o más que la lluvia o la falta de visibilidad… Nunca es tarde si la dicha es buena.

Desde ese momento se comenzaron a buscar sistemas para regular el sistema térmico del habitáculo de los vehículos de F1. El objetivo era tenerlo disponible para circuitos como el de Marina Bay, donde la humedad roza el 80% y el aire apenas circula en el interior del monoplaza.

Pero hay que destacar que no es la primera vez que se habla de este tipo de sistemas de refrigeración… De hecho, uno de los primeros en apostar por el chaleco fue Fernando Alonso, en la segunda práctica libre del Gran Premio de Italia en Monza. Ahora en Singapur, Aston Martin confirmó que tanto el español como Lance Stroll lo utilizarán durante la carrera nocturna.

No hay que pasar por alto que este es un sistema novedoso que nada tiene que ver con los chalecos de gel congelado que se ven en la parrilla ni con un aire acondicionado convencional. Es un dispositivo hidráulico muy ligero que se coloca sobre la ropa interior ignífuga y funciona mediante una red de finos conductos que recorren el torso y la espalda.

We'll be seeing the 'Driver Cooling System' fitted to all cars this weekend in Singapore, with high temperatures and humidity expected 🥵 But what does the FIA's declaration of a "heat hazard" this weekend mean for the drivers? 👇#F1 #SingaporeGPhttps://t.co/fkPBCuwOE7 — Formula 1 (@F1) October 2, 2025

¿Cómo es el chaleco refrigerante?

Popularmente se lo conoce como el "aire acondicionado de la F1", aunque en realidad se trata de un sistema hidráulico ultraligero que enfría directamente el torso y la espalda del piloto. Para que todo el mundo lo entienda, este es una especie de camiseta interior que cuenta con unas tuberías que distribuyen y hacen fluir un líquido refrigerante para así intentar mantener la temperatura corporal del piloto lo más baja posible en carreras de mucho calor.

Estas tuberías que bombean el líquido refrigerante están conectadas a una bomba o caja específica que aloja un microprocesador y la tecnología necesaria para mantener bajas las temperaturas pertinentes alrededor del torso del piloto.

Este nuevo dispositivo es un avance tecnológico pensado para proteger a los pilotos en condiciones extremas, donde la resistencia física es tan determinante como la velocidad del coche. Desde un tiempo a esta parte, la FIA es consciente de que las condiciones cada vez más exigentes de algunos circuitos urbanos pueden poner en riesgo la integridad de los pilotos, por lo que ha querido adelantarse con una normativa que ya se considera pionera.

De hecho, la introducción del chaleco refrigerante supone una revolución silenciosa: una medida de seguridad que no resta espectáculo, que no altera la competencia y que demuestra que la Fórmula 1 sigue evolucionando.