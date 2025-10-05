Russell gana en Singapur, Verstappen recorta a los McLaren y Fernando Alonso vuelve a brillar

El inglés George Russell (Mercedes) ganó este domingo el Gran Premio de Singapur, el decimoctavo del Mundial de Fórmula Uno, una carrera nocturna disputada en el caluroso y húmedo circuito de Marina Bay; donde la escudería McLaren revalidó de forma matemática el título de constructores, a falta de seis carreras.

Russell, de 27 años, que había salido desde la 'pole', logró su quinta victoria en la F1 -la segunda del año- al ganar en Singapur por delante del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y de otro inglés, Lando Norris (McLaren).

El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del campeonato, concluyó cuarto un Gran Premio que el doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin) acabó octavo y su compatriota Carlos Sainz (Williams), décimo