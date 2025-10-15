Del garaje al lujo: así son las entradas más exclusivas de MadRing

Apenas dos minutos duraron las más de 45 mil entradas que la organización sacó a la venta el pasado mes de septiembre, suponen el 50 por ciento del aforo total con que contará el gran premio madrileño. Según los organizadores, tal demanda, que supone una recaudación de 25 millones de euros, ha batido todos los récords. Nunca antes se había visto tal interés por un gran premio. De hecho, y pese a que el aforo para la carrera madrileña será de unas 110 mil personas, ya hay más de 250 mil en lista de espera para adquirir alguna entrada. Lo mismo ha ocurrido con las entradas más exclusivas a las que se podrá acceder.

El lujo de ver la F1 desde dentro

Todo el mundo quiere estar en MadRing y la forma más selecta y auténtica de hacerlo es F1 Experience, que también ha registrado una venta récord liquidando ya casi la mitad de las entradas disponibles, como nos ha contado Francesco Lattieri, el Director de Relaciones con Promotores en Europa de F1 Experience.

F1 Experience es el programa oficial de hospitalidad y entradas para los eventos de Fórmula 1 en todo el mundo y aterriza en Madrid con una propuesta única garantizándonos llevar a otro nivel el mundo de las carreras.

Desde paseos guiados y exclusivos por el pit lane, el paddock o entrevistas con miembros de los equipos de F1 permitirán al aficionado acercarse, oler, escuchar y sentir las carreras de una manera única.

¿Quién no se ha imaginado alguna vez en el camión donde los pilotos dan su vuelta al circuito el domingo? Y si además, lo haces con alguien que te explique la dificultad del trazado o los puntos de activación del DRS verás la carrera del domingo de una manera muy especial, casi como si fueras uno más de la parrilla. Es una de las actividades que podrán realizar los espectadores que adquieran un Fan Package en su versión Started o Héroe, cuyos precios oscilan desde los 850 a los 1950 euros. Por supuesto incluye entrada de tribuna y hasta una foto con el trofeo en el mismo asfalto donde los monoplazas lucharán por la pole el sábado y por la victoria el domingo. Y en el caso de Héroe hasta podrás tener una charla con personalidades relacionadas con la amplia estructura de la F1, desde el hombre que más veces ha liderado la carrera, Bernd Mayländer, el piloto del safety car, hasta periodistas especializados o jefes de alguno de los equipos de la parrilla.

Se trata de las entradas más asequibles de la F1 Experience, que ha diseñado también dos paquetes más que harán las delicias de cualquier amante del motor que disponga de ahorros o un bolsillo solvente.

El Club de los Campeones de la F1

Se trata del producto insignia de la marca, cuya venta ha superado las expectativas de los organizadores que podrían tenerlo todo vendido antes de Navidad. Champion Club no solo cuenta con su propio hospitality, que en caso de Madrid se ubicará al final de la recta principal, en la primera curva del trazado sino que también permite acercarse a la pista,

pasear por el paddock y hacerlo siempre de la mano de los expertos. Por un módico precio de 3900 euros los afortunados podrán disfrutar de la mejor comida gourmet durante todo el gran premio, que tal y como han confirmado a LD los organizadores, tendrá sabor español. Además, podrán desde vivir la emoción de conducir un monoplaza desde distintos simuladores que se situarán en el hospitality, tener tu propia entrada de tribuna y conocer a los pilotos de la parrilla durante un paseo por el paddock.

Paddock club, la mejor manera de ir a MadRing

Esta propuesta supone acceder a todas las experiencias del resto de paquetes y además, hacerlo desde el lugar más privilegiado del circuito, los garajes. Paddock Club se alza sobre los garajes de los distintos equipos de la parrilla convirtiéndose en la mejor manera de vivir la F1, siendo testigos, mientras brindas con champán, de las estrategias, cambios de neumáticos, reparaciones y hasta lo menos visto, la vida desde el muro donde se sitúan los directores de equipo.

Pero la experiencia más preciada dentro de esta entrada de lujo es sin duda una entrada libre por el paddock, algo que solo se puede conseguir si formas parte de algún equipo o de la organización. Expertos, ex pilotos, o jefes de equipo en activo serán los guías y anfitriones durante tres días donde, los privilegiados podrán pasear también por el asfalto donde rodarán los monoplazas.

El precio de estas entradas que saldrán a la venta en noviembre, pero que ya se han empezado a reservar en preventa, oscilan entre los 6 y 9 mil euros.