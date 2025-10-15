Una de las mayores incógnitas del deporte mundial de los últimos años es el estado de salud real de Michael Schumacher. El motivo es que en el año 2013 sufrió un accidente mientras esquiaba en los Alpes franceses y, desde entonces, no se sabe cómo se encuentra el ex piloto alemán. Por lo general, las noticias sobre Schumacher definen un estado completamente dependiente, controlado por un exhaustivo control médico y en la que se señala que no puede comunicarse verbalmente.

Lo que sí se sabe a ciencia cierta es que los daños cerebrales que le produjeron aquel accidente han acabado con la calidad de vida del alemán, que en todo momento está siendo cuidado por su círculo familiar, que también guarda silencio sobre lo relacionado con el ex piloto y no han filtrado prácticamente información a la prensa.

Desde hace 12 años, el heptacampeón de Fórmula 1 no parecía mejorar, aunque uno de sus médicos, Nicola Acciari, ya dejó entrever que podía existir cierta evolución: "El objetivo es regenerar el sistema nervioso de Michael. Aunque hay pequeños progresos, es imposible decir cuánto se puede recuperar. Las lesiones cerebrales siempre son impredecibles, y él pasó mucho tiempo en coma".

Ahora parece que el estado de salud de uno de los mejores pilotos de F1 podría estar mejorando. Ha sido un periodista de L'Équipe quien ha arrojado algo de luz sobre la salud de Schumacher. "No sabemos qué sucede con exactitud. Sabemos que respira y que interactúa con su familia, pero aparentemente no habla y no le hemos visto caminar. No diría que está bien, pero tal vez se encuentra un poco mejor, las únicas noticias proceden de su entorno", asegura Stefan L'Hermitte durante uno de los podcasts del diario francés. Como ejemplo puso que el alemán pudo "firmar un casco para un evento benéfico", algo que hasta ahora no había podido realizar.

Pero todavía quedan muchas dudas sobre esa firma… El columnista francés habla sobre cómo pudo llevarse a cabo esa firma: "¿Su esposa le tomó la mano? No hay certeza, pero es la primera vez que tenemos una señal positiva de él, casi una señal de vida". Sin embargo, el periodista advierte de que todavía no puede comunicarse con otras personas, por lo que se muestra algo escéptico con estas 'buenas noticias'.

Las últimas informaciones sobre Schumacher

Antes de esta información de L'Équipe, únicamente The Telegraph y RTL Alemania habían publicado algo acerca del estado de salud del ex piloto de Fórmula 1. Pero ninguno había sido tan optimista y, por ende, la situación que describen es mucho más dramática. De hecho, el medio británico desveló la lista de las tres personas vinculadas a la parrilla de la Fórmula 1, que mantienen contacto con el expiloto alemán. Ellos son Jean Todt, exjefe del equipo Ferrari; Ross Brawn, también exjefe de equipo de la marca italiana, y el austríaco Gerhard Berger, expiloto y viejo conocido del 'Káiser'.

Por otro lado, desde RTL Alemania, describen el panorama como desolador. "La situación es muy triste. Necesita cuidados constantes y depende completamente de sus cuidadores. Además, ya no puede expresarse verbalmente", señaló Félix Gorner.

Lo que se sabe por el momento a ciencia cierta es que el Kaiser vive entre su residencia de Gland, Suiza, y en una mansión de Mallorca que la familia adquirió en 2017. En ambas estancias el expiloto cuenta con un equipo médico que lo atiende las 24 horas, tanto que se llegó a afirmar que estaba en estado vegetativo.