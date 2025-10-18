Verstappen gana el accidentado sprint en Austin y Carlos Sainz sube al podio

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ha ganado este sábado el accidentado sprint del Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno que se disputa en el Circuito de las Américas (COTA) de Austin.

Verstappen, de 28 años, que salía desde la pole, se impuso por delante del inglés George Russell (Mercedes) y del español Carlos Sainz (Williams), séptimo en parrilla y que concluyó la prueba corta en tercera posición.

Temblad, porque la bestia ya está aquí... ¡Y VIENE A POR EL MUNDIAL! 🦁🔥 MAX VERSTAPPEN CONQUISTA LA SPRINT Y CARLOS SAINZ SE SUBE AL PODIO EN UNA CARRERA LOCA 🙌#USADAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/8FlgYWJxyN — DAZN España (@DAZN_ES) October 18, 2025



Los dos McLaren del australiano Oscar Piastri -líder del Mundial- y el inglés Lando Norris -segundo, a 22 puntos- quedaron fuera de combate al tocarse nada más darse la salida, después de la primera de las 20 curvas de la pista texana. Idéntica (mala) suerte corrió el doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin), sexto en parrilla, que se tocó en la misma zona con el Kick Sauber del alemán Nico Hülkenberg y también tuvo que abandonar la carrera corta.

Piastri, con 336, sigue liderando el Mundial con 22 puntos de ventaja sobre Norris; y Verstappen permanece en el tercer puesto general, aunque ahora a 55 puntos del australiano.

MENUDO GOLPETAZO DE STROLL CON OCON 😳 El piloto canadiense le pide perdón, consciente del error que acaba de cometer#USADAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/hEPMqjKZ6u — DAZN España (@DAZN_ES) October 18, 2025



La carrera acabó con un segundo coche de seguridad en pista, tras otro accidente, de nuevo en la curva 1, protagonizado por el canadiense Lance Stroll -compañero de Alonso- y el francés Esteban Ocon (Haas), que tampoco acabaron una prueba que el argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó, gracias a los abandonos, en decimoquinta posición.

Fernando Alonso batió toda lógica clasificando 6º, había hecho una salida maravillosa en la que podía ponerse 3º... y lo dejan fuera con un golpe en el que no puede hacer nada 😓 ¡QUÉ RABIA! 😤#USADAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/ZKlVkeHZbR — DAZN España (@DAZN_ES) October 18, 2025

La calificación para la carrera de este domingo se disputará a partir de las cuatro de la tarde (las once, en horario peninsular español).