El primer adversario de Fernando Alonso sale a la luz

Audi ha sido el primero en dar a conocer el monoplaza con el que darán el salto el próximo año a la F1. Nueva andadura, nuevo monoplaza para un año lleno de cambios en donde la, también, nueva normativa técnica cambiará la aerodinámica y la mecánica de los coches. Novedades tan destacadas como la incorporación de los alerones móviles.

Aprovechando su evento anual de 'Audi One' la factoría alemana ha marcado la pole presentando un primer boceto de su coche que tendrá que afinarse de aquí a la presentación oficial y definitiva dentro de unos meses, en febrero, justo antes de los primeros entrenamientos oficiales. La reducción en el tamaño del coche, de las superficies aerodinámicas o difusor a penas son perceptibles en el monoplaza.

Cada escudería espera que el cambio de normativa sea una oportunidad para colocar su propuesta como la ganadora. Es el caso de Aston Martin que para este desafío ha contratado al mejor, el ingeniero Adrian Newey que lleva trabajando casi un año en el próximo coche de Fernando Alonso con el que el asturiano quiere conseguir la mil veces mencionada 33 victoria, y quién sabe si un nuevo y merecido Mundial.