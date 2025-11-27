Las decisiones que pueden hacer campeón a Fernando Alonso

Desde que la F1 apagó sus luces en el circuito de Las Vegas el pasado domingo, ya se empezó a escuchar en el paddock la noticia de que los próximos días serían claves para el futuro de Aston Martin. En el ojo del huracán, el actual jefe de equipo Andy Cowell y su posible destitución al frente del muro del equipo de Fernando Alonso.

Rumores que iban bien encaminados ya que este miércoles Aston Martin ha confirmado lo que empezaba a ser un secreto a voces, Adrian Newey asumirá el puesto de jefe de equipo y será responsable de dirigir al equipo técnico, incluyendo las operaciones del coche en pista.

Una decisión que llega de las altas instancias, del propio propietario de la escudería Lawrence Stroll, y que según el comunicado que ha emitido la marca, tiene como objetivo, "garantizar que el equipo esté bien preparado para aprovechar sus fortalezas colectivas en 2026". Un año lleno de oportunidades ya que se estrenará una nueva normativa técnica y deportiva.

Andy Cowell, que lleva 14 meses como Director de Equipo, será el nuevo Director de Estrategia y según el mismo escrito de la marca, el puesto de Cowell será clave para "optimizar las colaboraciones técnicas entre el equipo, Honda, Aramco y Valvoline", por lo que será el encargado de garantizar "la integración fluida de la nueva unidad de potencia, el combustible y el chasis del equipo."

Adrian Newey toma las riendas de Aston Martin

Así las cosas, está claro que después de casi un año trabajando en la fábrica de Silverstone, Adrian Newey toma las riendas de una escudería que lleva dos años sin rumbo en el desarrollo y estrategia del monoplaza. De hecho, en el comunicado se habla de cómo Adrián sentará las bases del equipo, es decir, pondrá orden y sentido al sinsentido que habita en Aston Martin desde hace dos temporadas en las que el coche en lugar de evolucionar ha involucionado.

Pero hay más. Son muchos los medios de comunicación y fuentes cercanas a la marca que hablan de un fichaje que podría ser clave. Y es que desde que Christian Horner fue destituido como jefe de equipo de Red Bull, ha sonado como posible compañero de viaje de Newey. Unos rumores que se han intensificado en los últimos días. Incluso, se ha visto a Newey en las oficinas de Aston Martin en Silverstone, y se ha escuchado hablar de forma recurrente al ex de Red Bull sobre la injusticia que supone que Fernando Alonso sólo tenga dos Mundiales.

Mano dura e ideas claras son las que necesita Fernando Alonso para poder hacer historia y volver a lo más alto después de años de sequía. La última vez que el piloto español ganó una carrera fue en 2013 con Ferrari. Hay motivos para soñar y pensar, que al menos, el bicampeón del mundo pueda, de nuevo, luchar por un Mundial que haría justicia con su talento.