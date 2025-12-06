Verstappen logra la pole ante Norris en la batalla final en Abu Dabi

Max Verstappen (Red Bull) ha logrado este sábado la 'pole position' del Gran Premio de Abu Dabi por delante del inglés Lando Norris (McLaren), vigesimocuarta y última cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, mientras que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) han sido sexto y duodécimo, respectivamente.

En el circuito semiurbano de Yas Marina, donde Norris luce liderato en el Mundial con 12 puntos de ventaja sobre Verstappen y 16 sobre su compañero, el australiano Oscar Piastri, otro inglés acaparó focos por motivos muy distintos. Y es que Lewis Hamilton, durante una temporada horrible con Ferrari, tuvo un accidente en los Libres 3 y trompeó.

Fue un mal augurio de cara a la Q1 de horas después, puesto que in extremis quedó cribado —por este orden— junto al tailandés Alexander Albon (Williams), el alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber), el francés Pierre Gasly (Alpine) y el argentino Franco Colapinto (Alpine).

En esa Q1 Piastri lideró (1:22.605) sacando 0.272 a Verstappen y con Alonso cuarto (+0.466), como muestra de las buenas sensaciones que había tenido durante los Libres 3. La sexta plaza provisional fue para Norris (+0.573), justo por encima de Sainz (+0.582) en la tabla de tiempos.

El también inglés George Russell (Mercedes) era un incómodo invitado entre los tres aspirantes al título de pilotos, ya que en la Q1 había enseñado los dientes y también al inicio de la Q2 se puso fugazmente líder con un tiempo de 1:22.730. Luego Verstappen se le acercó a 0.022 con neumáticos usados, avisando de lo que vendría a continuación.

Lo que sucedió después marca el fin de semana

En el siguiente intento lanzado sobre el asfalto abudabí, quedaron cribados el inglés Oliver Bearman (Haas), el citado Sainz, el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin).

Respecto a la actuación de los españoles, la discreción del madrileño contrastaba con lo exhibido por Fernando Alonso, ya que el asturiano había sido otra vez cuarto (+0.131) y encaró una Q3 en la que Max Verstappen abrió las hostilidades rodando en 1:22.295 con gomas usadas, a lo que respondieron primero Norris (+0.456) y luego aún mejor Piastri (+0.327).

Para completar el siguiente envite, con gomas nuevas, quedaban cinco minutos y la famosa cantante Katy Perry era espectadora de lujo en el garaje de McLaren. Dos minutos en el reloj y volvieron los pilotos al circuito, donde la noche sonrió al inspirado Verstappen; no en vano, 'Mad Max' hizo 1:22.207 para quedarse la 'pole' en vez de Norris (+0.201).

El tercer aspirante a conquistar este reñido Mundial saldrá desde el tercer puesto (+0.230) en la carrera dominical y al lado de Piastri estará Russell (4.º, +0.438), que mejoró al monegasco Charles Leclerc (5.º, +0.523) y a un Alonso (6.º, +0.695) que confirmó su buen sábado.