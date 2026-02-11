Preocupación en Aston Martin: un fallo de motor arruina el estreno de la pretemporada

En lo puramente cronológico, Lando Norris terminó al frente con un 1:34.669, superando por escaso margen a Max Verstappen. Sin embargo, más allá del mejor tiempo, el que más impresionó fue el neerlandés al completar 136 vueltas y mostrar un ritmo muy sólido en tandas largas, confirmando que Red Bull y su nuevo motor propio arrancan fuertes.

Ferrari se mantuvo cerca con Leclerc, mientras Mercedes trabajó con discreción. También destacó Williams, que pese a su retraso en la fabricación del coche logró un día productivo con más de 140 vueltas entre Sainz y Albon. Pero el foco, especialmente en clave española, estuvo en Aston Martin.

El AMR26 comenzó la mañana con Lance Stroll al volante y sin aparentes problemas. El equipo completó las pruebas previstas en el nuevo motor Honda y el programa transcurrió con normalidad en las primeras horas. Sin embargo, por la tarde apareció una anomalía en los datos relacionados con la unidad de potencia.

El canadiense regresó al garaje y no volvió a pista. Aston Martin cerró el día con solo 36 vueltas, una cifra muy baja en comparación con la mayoría de sus rivales, que superaron con holgura el centenar o se acercaron a él sin incidentes graves. Posteriormente, el equipo explicó que el problema estaba vinculado a la adquisición de datos del motor y que decidieron revisar todo el sistema para encontrar el origen del fallo. Lo preocupante no fue solo la incidencia, sino la imposibilidad de solucionarla durante la jornada.

La fiabilidad, primera asignatura

En una parrilla donde la mayoría de equipos completó programas extensos y apenas hubo interrupciones reseñables —más allá de breves banderas rojas sin consecuencias—, el parón del AMR26 destacó negativamente.

En pretemporada, cada vuelta es clave. No se trata solo de marcar tiempos, sino de validar correlaciones entre simulador y pista, probar configuraciones aerodinámicas y acumular datos sobre degradación y consumo energético en esta nueva era técnica. Sin kilometraje, no hay base sólida para desarrollar el coche.

Además, otros proyectos con cambios importantes en la unidad de potencia, como Red Bull, ofrecieron una imagen mucho más robusta. Eso aumenta la presión sobre la alianza Aston-Honda en este arranque.

Alonso, ante un día clave

Fernando Alonso seguirá de cerca la segunda jornada, cuando está previsto que se suba al AMR26. Tras un primer día prácticamente perdido, el objetivo será claro: fiabilidad y kilómetros.

Más allá de la estética del coche o del potencial teórico del proyecto, Aston necesita rodar sin contratiempos para empezar a entender realmente dónde está. La sensación tras este primer día no es de alarma definitiva, pero sí de razonable preocupación.

Mientras Norris lideraba la tabla y Verstappen impresionaba por consistencia, en el box verde el protagonismo fue para una pantalla de datos que obligó a detener el programa. En Bahréin, el gran desafío de Aston Martin no fue el cronómetro, sino poder estar en pista.