La Fórmula 1 seguirá celebrándose en Montmeló pero en años alternos

La Fórmula 1 ha anunciado una extensión multianual de su acuerdo con el Circuito de Barcelona-Cataluña que garantiza la presencia del Gran Premio hasta al menos 2032, con carreras programadas en 2028, 2030 y 2032 —además de la ya prevista en 2026—, en un calendario que se alternará con el del Circuito de Spa-Francorchamps.

A partir de esta temporada, la prueba pasará a denominarse oficialmente Gran Premio de Barcelona-Catalunya. El circuito de Montmeló acogerá entre los próximos días 12 y 14 de junio la 36ª edición del Campeonato del Mundo, la primera bajo la nueva denominación, y a partir de entonces acogerá la cita con la Fórmula 1 en años pares hasta 2032.

La renovación llega tras las importantes inversiones realizadas en los últimos años en el trazado, entre ellas la construcción del espacio de hospitalidad Circuit Rooftop, con vistas a las curvas 9, 10 y 11 y a la entrada de la recta principal, así como la instalación de paneles solares en diferentes zonas del circuito.

Además, los organizadores han impulsado iniciativas para mejorar la experiencia de los aficionados y reforzar el impacto del evento en la ciudad, como el festival de fans celebrado en la Plaça de Catalunya en los dos últimos años, que regresará en 2026.

El presidente y CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, celebra la continuidad del evento. "Barcelona es una ciudad increíble y los aficionados de la Fórmula 1 allí siempre nos reciben con enorme pasión, por lo que estoy encantado de que sigamos compitiendo en el Circuit de Barcelona-Catalunya durante muchos años", señaló.

"Han invertido de manera importante en el circuito y han organizado fantásticos festivales de aficionados en los últimos años, por lo que esperamos ver cómo continúan desarrollando la experiencia, tanto para los asistentes a la carrera como para la ciudad en su conjunto", añadió.

Asimismo, agradeció el apoyo institucional recibido. "Me gustaría dar las gracias a Salvador Illa, presidente de la Generalidad de Cataluña; a Pol Gibert, consejero delegado de Circuits de Catalunya SL y secretario general de Empresa y Trabajo; y a Oriol Sagrera, exconsejero delegado de Circuits de Catalunya SL, quien fue clave para asegurar la renovación. ¡Estoy deseando ver a nuestros magníficos aficionados en Barcelona en junio!", valoró.

Precisamente, el consejero de Circuits de Catalunya, Pol Gibert, ha dicho que "esta renovación es el resultado de una relación sólida y de una estrecha colaboración y representa un paso muy importante para consolidar aún más a Catalunya como una cita clave en el calendario internacional. La Fórmula 1 genera un impacto económico superior a los 300 millones de euros por edición, pero, sobre todo, es un evento estratégico que ayuda a proyectar Catalunya en todo el mundo como un país capaz de acoger competiciones deportivas de primer nivel", concluyó.

Construido en 1991 como parte del programa de desarrollo de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, el circuito de Montmeló ha sido escenario de numerosos momentos memorables de la competición, como la primera victoria en un Gran Premio del piloto neerlandés Max Verstappen en 2016.