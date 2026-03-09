Aburrido, peligroso, ¿de mentira? La nueva F1 no convence a los pilotos

Había máxima expectación en Australia ante la primera carrera de la nueva era de la Fórmula 1, y el resultado no ha sido demasiado bueno. A excepción de George Russell, vencedor del gran premio, y Antonelli, su compañero en Mercedes que fue segundo, el resto de pilotos entonaron algún tipo de crítica ante unas carreras que muchos pilotos han calificado de peligrosas y aburridas.

El vigente campeón del mundo, Lando Norris, que ya el sábado se refería al paso atrás dado con los monoplazas, el domingo, tras el gran premio donde fue quinto, aseguró que en carrera las cosas habían ido, si cabe, peor. Según el piloto inglés, no solo es caótico, sino que es peligroso, por lo que todos —refiriéndose a los pilotos— esperan un accidente. Según Norris: "Según lo que haga la unidad de potencia, y a veces es por puro azar, te pueden adelantar cinco coches y no puedes hacer nada. Puede haber diferencias de 30, 40 o 50 kilómetros por hora y, si alguien te golpea a esa velocidad, vas a salir volando por encima de la valla y puedes hacerte daño y dañar a otros".

No ha sido el único piloto que ha denunciado la peligrosidad de esta Fórmula 1. El madrileño Carlos Sainz, que cruzó decimoquinto la línea de meta, salió muy descontento, sobre todo por la salida y las primeras vueltas. Según el piloto de Williams: "La salida ha sido peligrosa con muchos coches teniendo problemas, con múltiples cambios de posición, y en la primera vuelta, con la aerodinámica activa y con el rebufo, era muy peligroso".

Y es que la gestión de la energía del motor y la aerodinámica activa nos dejaron unas primeras vueltas con muchos adelantamientos, pero muy dudosos, puro fuego de artificio. De hecho, Charles Leclerc, que fue menos crítico que sus compañeros de competición —si bien es cierto que de haber seguido otra estrategia el monegasco podría haber optado al triunfo—, no se cortaba y aseguraba: "Cambia la manera de correr y adelantar; antes había que ser el más valiente y frenar el último, ahora es un juego estratégico porque cada vez que activas el boost, lo pagarás después".

A esto se le suma que los coches dependen de la gestión de la energía y el uso de la aerodinámica activa para compensar y reducir la resistencia al aire y mantener al máximo la carga de la batería para ser competitivos, lo que afecta a la estabilidad del monoplaza.

Además, la gestión de baterías permite disponer de aportes extra como el boost o el modo adelantamiento que tienen un impacto enorme en la velocidad. De hecho, el propio Oscar Piastri se vio sorprendido en la vuelta de reconocimiento con un extra de potencia que le hizo perder el coche e impactar contra las protecciones.

Tanta gestión no termina de gustar a los pilotos. El propio Max Verstappen, que protagonizó la remontada de la carrera desde la penúltima posición a la sexta, volvió a criticar esta nueva Fórmula 1 por aburrida y poco auténtica.

Tras tantas críticas y voces que piden priorizar el motor de combustión, la FIA no descarta cambiar los porcentajes de la entrega de potencia dando prioridad a la combustión. Y aunque no se esperan cambios para China, sí que podría tomarse alguna decisión de cara al GP de Japón.