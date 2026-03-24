La cruda realidad de Aston Martin sale a la luz: "Es el peor pedazo de mierda que he conducido en mi vida"

La tensión en el entorno de Aston Martin ha alcanzado un punto crítico tras las incendiarias declaraciones de Lance Stroll por la radio del equipo durante el pasado Gran Premio de Gran Bretaña de 2025. A pesar de haber remontado desde la 18.ª posición hasta un meritorio séptimo puesto, el piloto canadiense no ocultó su frustración con el rendimiento del AMR25.

La frase

Al cruzar la línea de meta, su ingeniero de pista, Gary Gannon, intentó felicitarle por un "final increíble" en una carrera caótica marcada por la lluvia. La respuesta de Stroll fue tajante y cargada de improperios:

🚨 Radio INÉDITA de Lance Stroll al acabar su vuelta de Qualy en el GP de China 📻 "Esta es la [¿peor?] mierda que he conducido en mi puta vida"pic.twitter.com/Vnl5lbllWZ — Nachez (@Nachez98) March 23, 2026

"Decir que el coche es una locura es quedarse corto. Para ser sincero, es el peor pedazo de mierda que he conducido en mi vida".

Los motivos del enfado

Aunque el resultado final fue positivo en términos de puntos, la carrera de Stroll fue una montaña rusa emocional:

-Oportunidad de podio perdida: Gracias a una estrategia audaz y al trompo de Max Verstappen, Stroll llegó a rodar en tercera posición.

-Falta de ritmo en seco: A medida que la pista se secaba y se activaba el DRS, el Aston Martin se mostró impotente para defenderse, siendo superado fácilmente por pilotos como Nico Hülkenberg y Pierre Gasly.

-Degradación crítica: Stroll lamentó una caída masiva en el rendimiento de sus neumáticos que le impidió luchar por algo más que el séptimo puesto.

Reacciones en el paddock

Las palabras de Stroll no han pasado desapercibidas y han generado una ola de críticas, encabezada por el expiloto Ralf Schumacher. El alemán calificó el arrebato de "inaceptable" y una muestra de "falta de modales" hacia los mecánicos que trabajan día y noche en el coche, instando al hijo del dueñ{o} del equipo a pedir disculpas públicamente.

Por su parte, el jefe de equipo Mike Krack ha intentado rebajar la tensión, pidiendo comprensión ante la frustración de los pilotos, quienes están "superexpuestos" y sometidos a una gran carga emocional cuando los resultados no acompañan al esfuerzo invertido.

Fernando Alonso y Lance Stroll no pueden más. Están hartos del desastre que supone pilotar el inabordable AMR25.