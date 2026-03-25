Estocada brutal a Fernando Alonso: "No tiene la capacidad para sacar al Aston Martin del atolladero actual"

El inicio de temporada de Aston Martin es completamente desalentador. Un coche ingobernable y lento que saca las vergüenzas de la escudería británica.

Los palos llueven desde todos los ángulos y el último lo ha dado el antiguo ingeniero de Mercedes y Ferrari Jock Clear.

En declaraciones realizadas a Ignition Casino, Clear considera que habrá que esperar hasta 2027 para reconducir la crisis en la que se encuentran. Lo peor es que también ataca a Fernando Alonso, que hasta ahora siempre se ha librado de las críticas. Para Clear, Alonso no es el líder adecuado para sacar adelante el proyecto.

El exingeniero de Ferrari tiene claro que el asturiano no pinta nada a medio plazo en Aston Martin: "Alonso no es el piloto adecuado para salir de esta situación".

Clear expresó dudas sobre la capacidad de Fernando Alonso para sacar a Aston Martin de su actual aprieto. En declaraciones a la citada web de apuestas no se mordió la lengua: "Creo que a nadie le gusta la situación en la que se encuentra Aston Martin... todos estamos muy sorprendidos, pero a menos que trabajes dentro de Aston, no puedes saber con certeza cuáles son los problemas".

Clear fue muy claro sobre los desafíos que enfrenta Aston Martin con la unidad de potencia Honda, que ha sido un problema recurrente para Alonso desde sus días en McLaren. "Espero sinceramente que Aston y Adrian Newey puedan resolver tantos problemas como sea posible en el menor tiempo posible, pero no sé qué podría darles una pista sobre la solución".

Reflexionando sobre el potencial de mejora, Clear no ve posible una solución a corto plazo. "Si solo consideramos el desarrollo, llevará algún tiempo; estamos hablando del próximo año. Si, por otro lado, tienen un problema específico que pueden resolver y que de repente les proporciona otros 100 caballos de fuerza, entonces ese sería un escenario mejor".

Para acabar, el exingeniero de Schumacher y Hamilton realizó unas sorprendentes declaraciones sobre Fernando Alonso. Y es que, a pesar de reconocer el talento del asturiano, Clear cuestionó su idoneidad para la situación actual poniendo seria duda su capacidad para liderar el proyecto.

"Ha hecho algunas cosas en los coches que son increíbles, pero si tuviera que elegir un piloto para salir de esta difícil situación, Alonso no sería sin duda mi primera opción. Ese es mi temor. Esta situación no se ajusta en absoluto a sus habilidades", sentenció.

¿Consiguirán Aston Martin y Fernando Alonso cerrar la boca de Clear? La respuesta la tendremos en los próximos meses.