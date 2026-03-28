Antonelli demuestra que va muy en serio mientras Alonso firma una humillación histórica

El italiano Andrea Kimi Antonelli, ganador hace dos domingos en China, sale primero este domingo en el Gran Premio de Japón, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito de Suzuka, donde Mercedes confirmó que vuelve a dominar la categoría reina al completar la primera línea de parrilla con el inglés George Russell, líder del campeonato.

Antonelli, de 19 años, que en Shanghái se había convertido en el 'poleman' más joven de toda la historia de la F1, le ha cogido gusto a salir desde la posición de honor y soló dos semanas después acaba de firmar su segunda 'pole' en la categoría reina, al dominar la calificación de este sábado. En cuya decisiva tercera ronda cubrió los 5.807 metros de la pista nipona en un minuto, 28 segundos y 778 milésimas, 298 menos que Russell, que lo mejora en sólo cuatro puntos en la general.

Pole in Shanghai and now pole at Suzuka 👏👏 No one can catch Kimi at the moment 👊#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/k7WRIAPLGi — Formula 1 (@F1) March 28, 2026

Mercedes demostró ser el equipo a batir en esta nueva era de la F1 -al menos en el arranque de la misma-, marcada por un cambio de reglamento técnico que se ha convertido en una auténtica pesadilla para más de uno.

Carlos Sainz (Williams) arranca decimosexto, bastante más atrás de lo esperado, mientras que Fernando Alonso, con un Aston Martin nefasto, lo hará desde el vigésimo primer puesto, tras haber mejorado únicamente a su compañero, el canadiense Lance Stroll, que sale último.

"Sigue todo igual. Las dos primeras carreras fueron complicadas y serán complicadas las siguientes diez", comentó el doble campeón mundial asturiano, retirado en Australia y China con un AMR26 del que se esperaba mucho y que no ha aportado nada. "Los milagros no existen. La primera parte del año será muy dura y la segunda esperemos que sea un poco mejor", recalcó Alonso, que retrasó un día su llegada a Japón -donde logró dos de sus 32 victorias en la división de honor- a causa de su recién estrenada paternidad.

En una jornada en la que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -undécimo en parrilla- quedó eliminado en la segunda ronda (Q2), quedó claro que Mercedes marca el ritmo y que por detrás de la escudería alemana se reparten los puestos del tercero al sexto entre McLaren y Ferrari.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) -tercero, a 354 milésimas del joven piloto boloñés- y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), a 627, arrancarán desde la segunda fila. Y desde la tercera lo harán el inglés Lando Norris, último campeón mundial -a seis décimas de Antonelli este sábado-, y su compatriota, el séptuple coronado Lewis Hamilton, que se quedó a casi ocho y partirá sexto con el otro coche rojo.

De tal manera, quien apueste por una victoria este domingo de una de las dos 'flechas de plata', se puede llevar algo de dinero, pero a buen seguro no saltará la banca.

Sainz saldrá desde la octava hilera, al lado del argentino Franco Colapinto (Alpine), que acabó la cronometrada principal decimoquinto, un puesto por delante de él y con sensaciones bastante mejores que el año pasado. El otro hispanohablante, el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), largará decimonoveno, desde la penúltima, que completará su compañero, el finlandés Valtteri Bottas.

Carlos Sainz consigue salvarse de la quema y deja fuera a Albon y Bearman 🔥 ¡VAYA FORMA DE DAR LA CAMPANADA! 👏👏#JaponDAZNF1 🇯🇵 pic.twitter.com/jB8uaSmhyi — DAZN España (@DAZN_ES) March 28, 2026



Piastri había sorprendido a los Mercedes -dominantes en el primer ensayo- el viernes, relegándolos al segundo y al tercer puesto, pero los coches de Brackley volvieron a demostrar su dominio en el último entrenamiento libre de este sábado.

Antonelli, que hace dos domingos se convirtió en China en el segundo más joven ganador de la historia de la F1 -por detrás de 'Mad Max'- y el primer italiano desde que lo hiciese por última vez hace 20 años Giancarlo Fisichella, había sido el más rápido (1:29.362), con dos décimas y media de ventaja sobre Russell. Obligando a los Ferrari -que completaron el podio tanto en Melbourne, como en Shanghái- a repartirse del tercero al sexto puesto con los McLaren.

Leclerc había sido tercero por la mañana, a ocho décimas, y Piastri -cuarto- superaba el segundo de retraso respecto al joven boloñés, del que también se había quedado a más de un segundo Hamilton y a 1,238 Norris: coronado el curso pasado, tras un espectacular final de temporada de Verstappen, que ve cada vez más complicado firmar este curso un quinto título que rozó el anterior.

En el último ensayo, el astro neerlandés había sido décimo -a segundo y medio de Antonelli- en proceso de asimilación de su nueva realidad; más dura aún para Alonso, junto a Sir Lewis y Lando, el cuarto campeón universal en pista. El ovetense había cerrado la tabla a más de cuatro segundos, al igual que su compañero Stroll, penúltimo en la matinal.

Sainz, a casi dos segundos y medio, había sido decimoctavo, un puesto por detrás de Colapinto -a 2.397- con la mirada puesta muy atentamente en la calificación, en la que, por los pelos, ambos se libraron de una eliminación en primera ronda anunciada tanto para Alonso como para 'Checo'.

"Es por lo que luchamos ahora, desgraciadamente. Al menos hice una vuelta buena, pero es frustrante estar a seis u ocho décimas de la zona media; y a más de dos segundos de la cabeza", explicó el madrileño tras la cronometrada principal.

El astro astur -único ganador, junto a Hamilton, en las dos pistas de Japón: en 2006, año que revalidó título, en esta pista; y dos años después, en Fuji- cayó con el vigésimo primer tiempo y el piloto tapatío lo hizo con el decimonoveno.

Como mal menor, ambos regresaron al hotel habiendo batido a sus respectivos compañeros: el finlandés Valtteri Bottas, el del mexicano, sale vigésimo; mientras que Stroll arrancará último, tras concluir en esa posición la primera ronda, en la que también quedó fuera el tailandés Alex Albon, vecino de garajes de Sainz.

Como era de esperar, Colapinto -decimoquinto- y Carlos -una plaza por detrás-, quedaron fuera en la Q2. En la que Verstappen, que en los pasados cuatro años había logrado la victoria saliendo siempre desde la 'pole', se convirtió en el más egregio eliminado.

"Este coche es completamente 'inconducible' ", se quejaba el astro neerlandés, cuya situación anímica empeoró al enterarse de que su nuevo compañero, el francés Isack Hadjar, y el debutante británico-sueco Arvid Lindblad, a bordo de un Racing Bull -'segundo equipo' de la potente escudería austriaca- sí habían pasado a la instancia decisiva. En la que también rodó el brasileño Gabriel Bortoleto, que arrancará noveno con el Audi.

Hadjar sale octavo, un puesto por detrás del francés Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, equipo que este año tiene bastante mejor pinta que el pasado.

Lindblad, con 18 años el más joven de los 22 contendientes, dio por muy buena la décima plaza que ocupará en parrilla.

Leclerc había sido el más rápido en la primera ronda y segundo en la Q2, pero, a la hora de la verdad, se tuvo que conformar con salir cuarto. Al lado de Piastri, tercero en la general del año pasado y que, después de no haberlo podido hacer ni en su Melbourne natal, ni en China -por problemas en el McLaren-, espera poder tomar, al fin, la salida por primera vez en una carrera larga este año (en la corta de Shanghái fue sexto).

Mercedes manda y, al contrario de lo que algunos podían esperar, Antonelli parece no conformarse con secundar a Russell, nueve años mayor que él y que, tras ganar la carrera inaugural de Australia (el inglés también se anotó el sprint de China), cuenta seis victorias en F1, cinco más que él. Si gana este domingo, la emergente estrella boloñesa tomará las riendas de este Mundial.