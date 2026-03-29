Terremoto en la Fórmula 1: Verstappen valora la retirada y Fernando Alonso lanza una crítica histórica

La nueva Fórmula 1 no convence a nadie. Coches ingobernables, problemas mecánicos por doquier, lentitud extrema, un nuevo sistema de adelantamientos sin sentido, la nueva normativa que nadie comparte... una feria que debería tener más semejanza con la mítica serie de dibujos animados Los Autos Locos, así lo vendieron desde las altas esferas del Gran Circo, cambios sustanciales para incentivar los adelantamientos y la diversión, pero que realmente se asemeja más a las 'Tortugas Locas'. Lento y encima con el nuevo sistema de adelantamientos peligroso.

Y es que este fin de semana en uno de los circuitos más clásicos y entretenidos como es Suzuka -técnico, estrecho, con curvas míticas como la Spoon, la 130R y las enlazadas... con la reglamentación técnica actual y debido al excesivo ahorro de potencia que obliga a un pilotaje muy conservador ya no se toman como antaño-. Un circuito dinámico y vibrante convertido en un auténtico coñazo.. y encima peligroso. Esa es la cruda realidad.

La realidad actual es que se han cargado la Fórmula 1 clásica y ahora en vez de divertirse los pilotos solo piensan en sobrevivir, algo que escama a gran parte del Gran Circo como a muchos aficionados que comienzan a estar hartos.

Dos buenos ejemplos de pilotos que no dudan en mostrar su hastío son Max Verstappen y Fernando Alonso.

Max no comulga con el reglamento, no se divierte en la pista y según apunta De Telegraaf -el medio más afín al neerlandés- valora la retirada. En Suzuka, donde fue octavo, se le pudo ver completamente frustrado por no poder siquiera adelantar al Alpine de Gasly. Tras terminar el Gran Premio, De Telegraaf lanzaba la bomba.

Verstappen valorará en los próximos Grandes Premios si sigue en activo dentro del Gran Circo o decide retirarse. Está muy descontento con la normativa actual y su retirada es una opción muy posible si nada cambia.

El problema fundamental es que ya no disfruta en la pista. En Japón dejó alguna pincelada de su descontento: "Estoy comprometido al 100% y lo intento seguir dando. Pero no es algo sano en este momento porque no lo estoy disfrutando. Tengo otros muchos proyectos que me apasionan. Si parase, no significaría que me quedase parado. No quiero que la gente se sienta mal por mí", antes de saltar la bomba informativa de su posible retirada.

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Verstappen, el piloto más mediático de todo el Gran Circo, lanza un órdago y solo el tiempo definirá si es una medida de presión, un enfado temporal o una opción real. Lo que está claro es que el cabreo de muchos pilotos con las altas esferas de la F1 es tremendo. Si Max amenaza con la retirada, Fernando Alonso lanzó un tremendo dardo sobre la realidad actual.

Esta chinada de Alonso contra la F1 es histórica pic.twitter.com/JuC8WJ6Z8N — Juanca (@Nanosecso) March 29, 2026

Su diagnóstico del nuevo sistema de adelantamientos -que este año sustituye al DRS por un impulso eléctrico que se activa cuando el perseguidor tiene más batería disponible que el rival- fue lapidario: "Ninguna diversión. ¿Qué diversión va a haber adelantando sin querer? Los adelantamientos que hay ahora son sin querer. De repente te encuentras con una batería superior al coche que tienes delante, o adelantas o te estrellas contra él. Es una maniobra de evasión más que un adelantamiento por echarle coraje, frenar más tarde que él, pasar por una curva por el exterior o el interior, hacer algo diferente. Ahora te encuentras o con menos o con más batería que los rivales, adelantas o te adelantan".

Una realidad que ya en su día Verstappen denunció calificando los nuevos monoplazas como "una Fórmula E con esteroides". También Leclerc puso el grito en el cielo y advirtió antes del inicio de la temporada de que el nuevo modo de adelantamiento podría generar situaciones artificiales.

🗣️ Max Verstappen: "Se puede adelantar pero luego te quedas sin batería en la siguiente recta" 😂 "En la recta he dicho 'Vale, hasta luego, lo intentaré dentro de 3 vueltas cuando tenga batería' "#F1 #JapaneseGP 🇯🇵pic.twitter.com/tehX5iAm9v — Nachez (@Nachez98) March 29, 2026

La nueva Fórmula 1 no convence a nadie. La diversión ha dado paso a los bostezos y en vez de disfrutar los pilotos deben preocuparse de sobrevivir. Terrible, dantesco escenario.

¿Veremos cambios estructurales significativos pronto o el orgullo de los que mueven los hilos terminará en un pulso con los verdaderos actores principales del Gran Circo?