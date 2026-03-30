La FIA tomará medidas tras el fuerte accidente de Bearman en el GP de Japón

Debido al accidente de Bearman durante el GP de Japón, la FIA tomará medidas y hará caso a las demandas de los pilotos desde que comenzase la nueva temporada. El piloto británico utilizó la energía eléctrica de su coche con todo para intentar pasar a Colapinto, el joven se salió de la pista y chocó contra un muro. El golpe sufrido fue de 50 veces la fuerza de la gravedad y tuvo que ser trasladado al centro médico con una contusión en la rodilla.

"Fue un exceso de velocidad enorme, unos 50 kilómetros por hora, que forma parte de esta nueva normativa a la que supongo que tendremos que acostumbrarnos. Pero también me pareció que me daban mucho espacio dada la enorme velocidad que llevaba. Es algo que comentábamos el viernes con los demás pilotos y los comisarios de carrera: que tenemos que ser un poco más permisivos, estar un poco más preparados, debido a estas enormes diferencias de velocidad", desveló Bearman.

Here’s the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XmurXApWkp — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

El británico añadió que ese había sido "un resultado realmente desafortunado de una enorme diferencia de velocidad que nunca habíamos visto en la F1 hasta la entrada en vigor de estas normas" tras haber alertado a la federación.

Según confirmó posteriormente la FIA, de cara a la próxima cita en el Hard Rock Stadium de Miami en el mes de abril habrá reuniones entre equipos, pilotos y motorizadores para realizar ajustes y evitar desgracias mayores.

Un análisis detallado

"Desde su introducción, el reglamento de 2026 ha sido objeto de constantes debates entre la FIA, los equipos, los fabricantes de motores, los pilotos y la FOM", recogió el documento. "Este reglamento incluye, por diseño, varios parámetros ajustables, especialmente en lo que respecta a la gestión energética, que permiten la optimización basada en datos reales".

"Todas las partes interesadas han mantenido la postura de que se llevaría a cabo una revisión estructurada, tras la fase inicial de la temporada, para poder recopilar y analizar datos suficientes. Por lo tanto, se han programado varias reuniones en abril para evaluar el funcionamiento del nuevo reglamento y determinar si es necesario realizar algún ajuste", añadió la FIA, una medida con la que están de acuerdo todos los pilotos.

Following the accident involving Oliver Bearman at the Japanese Grand Prix and the contribution of high closing speeds in the accident, the FIA would like to provide the following clarifications.#FIA #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/STFLrtkT9x — FIA (@fia) March 29, 2026

"Cualquier ajuste potencial, en particular los relacionados con la gestión energética, requiere una simulación cuidadosa y un análisis detallado", aseguraron a continuación. "La FIA seguirá colaborando estrechamente y de forma constructiva con todas las partes interesadas para garantizar el mejor resultado posible para el deporte, y la seguridad seguirá siendo siempre un elemento fundamental de la misión de la FIA", explicaron desde la federación.

Para terminar afirmando que "en esta etapa, cualquier especulación sobre la naturaleza de los posibles cambios sería prematura. Se comunicarán más actualizaciones a su debido tiempo".