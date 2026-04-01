Max Verstappen, sobre su futuro en la F1: "No estoy disfrutando"

Max Verstappen concedió una entrevista en BBC Radio 5 Live después del Gran Premio de Japón, donde ya dejó dudas sobre su continuidad en la Fórmula 1. El piloto neerlandés reconoció que "en privado estoy muy contento" y es entonces cuando hay una pregunta que le ronda la cabeza: si "merece la pena" competir, más allá de estar conforme o no con el nuevo reglamento en el deporte. "¿O disfruto más estando en casa con mi familia?", apuntó.

El piloto aseguró que es consciente de que "no puedes dominar, ni quedar primero, ni luchar por el podio en cada carrera", por lo que "puedo aceptar fácilmente estar en la séptima u octava posición, donde estoy". Lo que quiere es divertirse. El problema está en encontrarse en esas posiciones y no disfrutar: "Claro que intento adaptarme, pero no es agradable la forma en la que hay que correr. Es realmente antipiloto, llega un punto en que simplemente no es lo que quiero hacer".

No es cuestión de dinero

Verstappen recordó que llegar a un monoplaza era lo que perseguía cuando era niño porque era su pasión, sin pensar en el dinero que ganaría: "En aquel entonces no tenía ni idea de lo que iba a lograr ni de cuánto dinero ganaría. De niño nunca piensas en eso y tampoco se trata de eso. Quiero estar aquí para divertirme, pasarlo bien y disfrutar y ahora mismo no es así".

Y, aunque disfruta en ciertos aspectos, "una vez que me siento en el coche, lamentablemente no es lo más agradable": "Lo estoy intentando. Me repito a mí mismo todos los días que intente disfrutarlo, pero es muy difícil", señaló.

Con la mirada en el futuro

"Todo empieza por disfrutar de lo que haces antes de poder dedicarte a ello al 100%", explicó Max. Desde su punto de vista, se está entregando en su plenitud y sigue intentándolo, pero hay un problema: "La forma en que me obligo a darlo todo no me parece muy sana en este momento, porque no estoy disfrutando de lo que hago".

"Y ahora la gente puede decir fácilmente: 'Sí, claro, has ganado tantos campeonatos y carreras, y ahora te quejas porque el coche no va bien'. Quizás lo vean así, pero yo lo veo de otra manera", afirmó en relación a que los resultados no tienen nada que ver con las sensaciones que tiene.