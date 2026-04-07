Sé el primero en pilotar en Madring, nace F1 Arcade en Madrid

Hace unas semanas la organización del Tag Heuer Gran Premio de España que se celebrará en septiembre en Madrid presentó el asfaltado de la curva más emblemática del trazado, 'la monumental' como muestra del gran avance de las obras del trazado madrileño. Ahora, todos los aficionados pueden sentir cómo es pilotar en una de las curvas con mayor peralte del calendario gracias a F1 Arcade, un nuevo concepto de ocio inmersivo dirigido a los aficionados de la Fórmula 1.

De esta manera, Madrid suma un nuevo espacio de referencia para la comunidad de la Fórmula 1, donde vivir la emoción de las carreras más allá del fin de semana de Gran Premio. A partir del 15 de abril, el número 103 del Paseo de la Castellana se convierte en el paraíso de los amantes del motor gracias a sus más de 1.500 metros cuadrados donde habrá 65 simuladores de última generación, diseñados para ofrecer una experiencia de conducción lo más realista posible.

🏆 FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2025 High-speed straights, spicy overtakes, and probably a bit of drama. 📆 Saturday, April 12: Live Qualifying shown in venue (no ticket needed)

📆 Sunday, April 13: Ticketed Watch Party – Lights out at 4PM (Ticket link in bio) pic.twitter.com/iaORZE06iu — F1® Arcade (@F1Arcade) April 6, 2025

El espacio incluirá además dos salas VIP, una barra de 12 metros, zonas destinadas a grupos y eventos corporativos, así como un área social pensada para fomentar la interacción entre los visitantes.

Los usuarios podrán participar en diferentes formatos, desde duelos individuales hasta competiciones por equipos. Aunque la tecnología utilizada se basa en la de simuladores profesionales, el enfoque está orientado a la accesibilidad, facilitando que cualquier persona pueda disfrutar y mejorar sus tiempos sin necesidad de experiencia previa. Y para que todo el mundo pueda vivir la emoción del motor se han diseñado cinco niveles de habilidad (de Rookie a Elite), generando un entorno competitivo equilibrado.

La llegada de F1 Arcade se enmarca en un momento en el que Madrid está consolidando un nuevo eje de deporte y entretenimiento en torno a la Castellana. El entorno del estadio Santiago Bernabéu y la concentración de proyectos vinculados al espectáculo deportivo están configurando un 'Sports Valley' urbano en plena evolución.