Todt desvela el día que Schumacher intentó arruinar a Fernando Alonso

Jean Todt, el dirigente de Peugeot Sport, Ferrari y presidente de la FIA, reconoció las trampas realizadas por Michael Schumacher en 2006 durante la carrera de Mónaco. El suceso se produjo durante la clasificación, cuando el piloto alemán detuvo su Ferrari contra el muro de la Rascasse con un objetivo: sacar bandera amarilla y arruinar las vueltas definitivas del resto de los pilotos, especialmente la de Alonso para que no le quitase la pole.

El asturiano llegó a la Fórmula 1 para romper la hegemonía de la escudería italiana y Schumacher hizo todo lo posible para que eso no sucediera. En Mónaco, el piloto terminó siendo sancionado y, dos décadas más tarde, Todt admitió en el podcast High Performance Podcast: "Michael era un chico excelente, pero pagó muy caro cada vez que perdió el control. Le costó también el campeonato, como cuando se paró a propósito en Montecarlo con Alonso".

🚨 ¡SE PARÓ A PROPÓSITO! ✅ Jean Todt acaba de CONFIRMAR el mayor secreto a voces de la F1: Michael Schumacher aparcó A PROPÓSITO en Mónaco 2006 luchando contra Fernando Alonso 🗣️ El entonces jefe de Ferrari lo confiesa: "Trompeó a propósito y le costó el campeonato" 📺 High… pic.twitter.com/VL7aBlSgFS — Nachez (@Nachez98) April 11, 2026

Después de la sesión, el Káiser fue sancionado por esa maniobra polémica y arrancó la carrera del domingo desde el fondo de la parrilla. El antiguo jefe de equipo de Schumacher relató: "No sabía cómo hacer trampas. Él las hizo dos veces que yo conociese, pero las hacía mal. Sería muy fácil hacerlas muchas veces, pero se equivocaba si lo intentaba".

La relación de amistad entre Jean Todt y Schumacher era muy fuerte hasta el punto de que, más allá de la familia, es de las pocas personas que puede visitar al expiloto de Ferrari después del trágico accidente sufrido mientras esquiaba en 2013. El exmandatario del equipo de Maranello hizo un repaso de la trayectoria del siete veces campeón del mundo durante su paso por la escudería italiana y aseguró que el Káiser era "un tipo increíble", pero que "cada vez que perdía el control lo pagaba muy caro".