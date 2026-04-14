Accidente de una furgoneta en las obras del circuito de Madring: ¿Qué estaban haciendo?

Accidente de una furgoneta en las obras del circuito de Madrid: ¿Qué estaban haciendo? Esa es la pregunta que se hace todo el mundo tras hacerse viral un vídeo en el que se puede ver lo sucedido. Ha ocurrido en las últimas horas y ya ha tenido mucho recorrido en las redes sociales.

Este es el vídeo publicado por @madrizonanorte:

En las imágenes se puede ver a la furgoneta ir a toda velocidad por el circuito en lo que parece un test del mismo. El problema, aparte de lo obvio, es que pierde el control en una de las curvas y se libra de volcar porque toca tierra.

¿Qué estaban haciendo? Eso todavía se desconoce, pero parece que por decisión propia han aprovechado su presencia allí para probar el circuito con su furgoneta. Lógicamente esto no debería ocurrir y, como las imágenes han salido a la luz, si no tienen permiso, seguramente tengan problemas legales.

El esperado trazado semiurbano de la capital, bautizado oficialmente como MADRING, se estrenará del 11 al 13 de septiembre de 2026. El evento marcará un hito histórico al acoger el FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2026 en el recinto de IFEMA MADRID, convirtiendo a Madrid en la primera gran capital europea en albergar una cita del calendario mundial de la F1.