Carlos Sainz estrena el circuito de Madrid: "Es más sorprendente de lo esperado"

El nuevo circuito de Fórmula 1 de Madrid ya no es una promesa ni una simulación digital. El trazado de MadRing, que acogerá el Gran Premio de España de F1 en 2026, ha sido estrenado por su embajador, el piloto Carlos Sainz, que ha completado la primera vuelta real sobre el asfalto ya terminado en las zonas de Ifema y Valdebebas. A bordo de un Ford Mustang GT, el madrileño ha descubierto por primera vez un circuito que, según sus propias palabras, "es más sorprendente de lo esperado".

El escenario no es menor. El circuito urbano-semiurbano de MadRing será la nueva sede del Gran Premio de España a partir de 2026, devolviendo a la capital una cita mundial de automovilismo más de cuatro décadas después de la última carrera en el Jarama.

Con 5,4 kilómetros y 22 curvas ya definidas, el trazado está prácticamente listo para su homologación final. Sainz, como embajador del proyecto y uno de los pilotos implicados en su diseño inicial, ha sido el encargado de comprobar en primera persona cómo se comporta el circuito en condiciones reales.

Un circuito más rápido de lo esperado

Tras completar la vuelta inaugural, el piloto de Carlos Sainz ha destacado una de las grandes sorpresas del diseño: la velocidad media.

"Es más fluido y rápido de lo que parecía en el simulador", habría comentado durante el recorrido, especialmente en las zonas de alta velocidad del segundo sector. Lejos de un trazado puramente urbano y técnico, MadRing combina rectas largas, curvas de alta carga aerodinámica y frenadas muy agresivas.

Uno de los puntos más destacados es la larga recta de más de 800 metros, donde los monoplazas podrían superar los 320 km/h, según las primeras estimaciones.

El inicio del circuito ya anticipa espectáculo. La curva 1 será uno de los principales puntos de adelantamiento del campeonato, con frenada fuerte y cambio de dirección inmediato.

Sainz lo resumió de forma clara durante la vuelta: es un punto donde "habrá pelea desde el primer instante", lo que augura salidas muy intensas en carrera.

Os dejo por aquí las imágenes de la vuelta de Carlos Sainz en Madring:

🌶️ Carlos Sainz completes the first laps around the newly resurfaced Madring circuit! 👀🇪🇸#F1 pic.twitter.com/vte8OrnyV9 — Everything Formula (@evrythngformu1a) May 16, 2026

La zona de velocidad máxima y gestión energética

Tras las primeras curvas técnicas, el trazado se abre hacia una recta de altísima velocidad. Este tramo obligará a los equipos a gestionar cuidadosamente la energía híbrida de los monoplazas, especialmente antes de la frenada de la curva 4.

El propio Sainz insistió en la importancia estratégica de este sector, donde la eficiencia del coche será clave para los adelantamientos.

El segundo sector es donde el circuito gana carácter. Las enlazadas rápidas, cambios de apoyo y curvas ciegas generan una secuencia que recuerda a circuitos clásicos como Spa o Silverstone.

"Es una zona donde el coche va al límite todo el rato", transmiten desde el entorno del piloto, que ha valorado muy positivamente la combinación de velocidad y técnica.

La Monumental: el punto que lo cambia todo

El gran protagonista del nuevo trazado es La Monumental, una curva peraltada de gran longitud y fuerte inclinación que se ha convertido en la joya del proyecto.

En este punto, el piloto de Carlos Sainz se ha mostrado especialmente impresionado. La combinación de peralte extremo, velocidad sostenida y visibilidad reducida ha generado una de las sensaciones más impactantes del recorrido.

"Solo ves el cielo", ha llegado a describir en referencia al momento en el que el coche se introduce en la parte más elevada del peralte.

Un trazado ciego, rápido y técnico

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención del piloto es la presencia de varias curvas ciegas consecutivas en el tramo medio del circuito. Las curvas 7 a 10 y la salida de La Monumental obligan a confiar completamente en referencias previas.

Este factor añade un nivel de dificultad adicional que podría ser decisivo en clasificación y carrera, especialmente en condiciones de tráfico.

El tramo final del circuito combina velocidad, muros cercanos y puntos claros de adelantamiento. En especial, la curva 20 ha sido señalada como una de las más delicadas por la proximidad de las protecciones.

La última curva, abierta y rápida, será clave para encarar la recta principal con ventaja, lo que podría decidir posiciones en los últimos metros.

Un primer veredicto muy positivo

Tras completar la vuelta, Sainz ha mostrado una reacción entusiasta: el circuito no solo cumple expectativas, sino que las supera en algunos aspectos clave.

El piloto ha insistido en que el trazado es "más divertido de lo esperado" y que requerirá una puesta a punto específica para maximizar el rendimiento en cada sector.

Con esta primera vuelta completada, el proyecto entra en su fase final antes de la homologación oficial de la FIA. El objetivo es que el circuito esté plenamente operativo para el Gran Premio de España de 2026.

El estreno de Sainz no solo ha servido como prueba técnica, sino también como primera toma de contacto con un trazado que aspira a convertirse en uno de los más espectaculares del calendario de Fórmula 1.