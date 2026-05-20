El GP de Canadá al desnudo, la huelga de strippers sacude el paddock

A unos días de la celebración del GP de Canadá de F1 en el histórico circuito de Gilles Villeneuve, el anuncio de una posible huelga del colectivo de strippers de Montreal ha generado un sorprendente revuelo mediático.

La gran cantidad de público que atrae la F1 convierte este fin de semana en uno de los de mayor afluencia en la ciudad canadiense en general y en los clubes en particular, que registran durante estas fechas su mayor rentabilidad anual. Sabedoras de esta realidad, que al parecer es conocida y reconocida, el Comité Autónomo del Trabajo Sexual de la ciudad ha querido con esta convocatoria presionar a la patronal para mejorar sus condiciones laborales, que según ellas mismas empeoran coincidiendo con el pico de trabajo y demanda.

Entre sus peticiones destaca la abolición de la denominada 'tarifa de barra', una tasa que cada bailarina debe pagar al club donde quiera desempeñar su trabajo. Al parecer, la tasa es independiente de las ganancias de su trabajo como bailarinas y otras propinas. Según describen, esto las coloca en una situación de desigualdad financiera y laboral, ya que las deja sin la protección que corresponde a una relación de empleo formal.

En el comunicado lo explican así: "Como strippers, se nos considera contratistas independientes; esto significa que, sobre el papel, se nos trata igual que, por ejemplo, a un fontanero independiente que contratarías para las reparaciones de tu casa. El fontanero contratista independiente no es responsable ante nadie más que ante sí mismo, mientras que la stripper contratista independiente es responsable ante la gerencia del club, a expensas de su propio trabajo".

Además, en el escrito piden mejorar las condiciones de higiene y que se les reconozcan los mismos derechos que al resto de trabajadores. El día elegido para la huelga es el próximo sábado 23 de mayo, cuando, además, se celebra la carrera corta o sprint, que genera una doble celebración si lo sumamos al gran premio del domingo.

Desde el sindicato saben que es el fin de semana en el que más daño pueden hacer a sus jefes, por lo que esperan poder llegar a algún tipo de acuerdo de aquí al arranque del gran premio.