George Russell domina la clasificación en Canadá y los españoles se hunden

El piloto inglés George Russell ha vuelto a demostrar su velocidad a una vuelta y saldrá primero este domingo en la siempre exigente prueba norteamericana, la que supone la quinta cita puntuable del Mundial de Fórmula Uno. La sesión de clasificación, disputada en el emblemático circuito Gilles Villeneuve de la ciudad de Montreal, ha dejado patente el excelente estado de forma de la escudería germana, que ha logrado monopolizar las posiciones de privilegio de cara a la carrera.

Russell, a sus 28 años, dominó con autoridad la fase decisiva de la calificación. El británico voló sobre el asfalto canadiense y, calzando los neumáticos de compuesto blando, logró detener el cronómetro en un tiempo de un minuto, 12 segundos y 578 milésimas para cubrir los 4.361 metros de longitud de la pista. Esta soberbia vuelta le permitió superar por un margen de apenas 68 milésimas a su compañero de garaje, el joven italiano Andrea Kimi Antonelli. El transalpino, actual líder del campeonato, confirmó que es el gran rival a batir esta temporada y saldrá junto al inglés desde la primera fila de la parrilla, conformando un sólido muro plateado en la salida.

Justo por detrás de la marca alemana, la escudería McLaren ha confirmado que sigue al acecho en la lucha por el título. El británico Lando Norris se quedó muy cerca del mejor tiempo al marcar un registro a escasas 151 milésimas de la primera posición. Norris estará acompañado en la segunda fila por su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, quien completó un sólido sábado y tratará de aprovechar cualquier error de los líderes en la primera curva.

La cruz de la moneda en esta intensa jornada sabatina ha sido para los representantes españoles, que han firmado una actuación muy discreta sobre el trazado norteamericano. Las esperanzas estaban puestas en verlos luchar por cotas mayores, pero finalmente tendrán que conformarse con partir desde posiciones muy retrasadas. El madrileño Carlos Sainz, a los mandos de su monoplaza de la escudería Williams, no pudo encontrar su ritmo y deberá iniciar la prueba desde una lejana decimoquinta plaza. Peor le fueron las cosas al veterano asturiano Fernando Alonso. El bicampeón del mundo evidenció problemas de rendimiento en su Aston Martin a lo largo de toda la jornada y se vio relegado a una dolorosa decimonovena posición, lo que le obligará a plantear una carrera a la contra y esperar que la estrategia juegue a su favor.

En cuanto al resto de la parrilla, destaca la meritoria actuación del piloto argentino Franco Colapinto. Defendiendo los colores del equipo Alpine, el sudamericano logró colarse en la fase final de la sesión y afrontará la carrera desde la décima posición de parrilla, con serias opciones de sumar valiosos puntos. Todo lo contrario que el mexicano Sergio Pérez, quien al volante de su coche de la escudería Cadillac, no logró encontrar velocidad en ningún momento y cerrará el pelotón partiendo desde la vigésima y última plaza. La prueba dominical promete fuertes emociones en uno de los escenarios más impredecibles del calendario del automovilismo.