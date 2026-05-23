Russell gana en Canadá por delante de Norris tras una dura batalla con su compañero Antonelli

El piloto inglés de Mercedes, George Russell, se ha adjudicado la victoria este sábado en la carrera al sprint del Gran Premio de Canadá, la quinta cita del Mundial de Fórmula 1. Sobre el asfalto del circuito Gilles Villeneuve de Montreal, el británico logró imponerse a su compatriota Lando Norris, de McLaren, y a su compañero de equipo, el joven italiano Andrea Kimi Antonelli, con quien protagonizó un intenso duelo en la pista.

Antonelli, que con 19 años es el líder más precoz en la historia del campeonato y llegaba avalado por tres triunfos consecutivos, libró una feroz batalla con Russell. La agresividad del italiano, casi diez años menor que el vencedor, le acabó costando la segunda plaza en favor de Norris. Ante las quejas del boloñés por radio, el jefe de equipo de Mercedes, Toto Wolff, intervino para recriminarle su actitud y aplazar la discusión al ámbito interno. No obstante, ninguno de los dos cedió en sus posturas durante la rueda de prensa posterior.

En lo que respecta a la representación española, el piloto de Williams, Carlos Sainz, consiguió finalizar en la décima posición. Peor fortuna corrió Fernando Alonso, que se vio obligado a retirar su deficiente monoplaza antes de ver la bandera a cuadros. El bicampeón asturiano, sin ninguna opción de sumar puntos con su Aston Martin, optó por montar neumáticos duros para recabar datos de cara al domingo, pero la escudería decidió finalmente que no regresara a la pista.

El tercer sprint de la temporada —el primero que se celebra en territorio canadiense— también dejó en los puntos a otros nombres destacados. El australiano Oscar Piastri, al volante de su McLaren, acabó cuarto, superando a los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, quinto y sexto respectivamente. Max Verstappen, de Red Bull, mantuvo el séptimo lugar desde el que partía, mientras que el debutante Arvid Lindblad, del equipo RB, arañó el último punto en liza al cruzar la meta octavo.

Por su parte, el argentino de Alpine, Franco Colapinto, culminó una sólida actuación ascendiendo hasta el noveno puesto, justo por delante de Sainz. El mexicano Sergio Pérez, piloto de Cadillac que había entrado undécimo, fue sancionado por los comisarios con diez segundos por forzar la salida de otro competidor, lo que le relegó a la decimocuarta posición definitiva.

Tras esta carrera sabatina, la tabla general sigue comandada por Antonelli con 106 puntos. Sin embargo, con este triunfo Russell recorta diferencias y se consolida en la segunda plaza con 88 unidades, a la espera de lo que pueda ocurrir en la carrera principal del domingo, donde la lluvia podría ser el juez definitivo de un fin de semana marcado por la tensión en la escudería alemana.