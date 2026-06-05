El gran hundimiento de Aston Martin en la fiesta de Ferrari en y gran rajada de Fernando Alonso

El séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari) marcó el mejor tiempo este viernes en el segundo libre para el Gran Premio de Mónaco, el sexto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en las calles del principado de la Costa Azul; donde los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) repitieron el duodécimo y el vigésimo tiempo, respectivamente, logrados en el primer ensayo. El Aston Martin está rozando lo lastimoso. Su pelea vuelve a ser la de los Cadillac u Ocon, viendo a un Fernando Alonso que sufre con un coche difícil. Además, pierde una barbaridad en las poquísimas zonas de recta y los cronos siguen situados a más de dos segundos. Así es difícil optar a cualquier cosa.

También se extrae que el AMR26 tiene lagunas casi insalvables. El motor Honda tiene unos problemas que todos conocen y se suma un chasis que tampoco está para pelear en los circuitos donde mejor puede funcionar. Mónaco es uno de ellos y Mónaco está demostrando que sólo un milagro podría ayudar a Fernando Alonso.

Alonso no se mordió la lengua tras la sesión: "Hay mucha inconsistencia en el freno motor del coche por la forma en la que se recarga batería al frenar o cuando se levanta el pie del acelerador. A veces hay menos, otras sí y otras no. Con batería llena no se recarga, con lo que no tienes freno motor. Tampoco estamos contentos con el eje delantero; estamos perdiendo mucho agarre delantero en la mitad de las curvas y tenemos un subviraje crónico que no conseguimos resolver".

La caja de cambios no se libra de las críticas del ovetense: "También los hay. Tanto al subir como al bajar, y junto al nivel de recarga de batería al entrar en las curvas. En Mónaco son aspectos cruciales para ser preciso y tener confianza en las curvas. Es una forma inconsistente de reducir marcha y la velocidad a la que se abordan las curvas, con lo que no es fácil de conducir"

Y sentenció con una durísima reflexión: "Es la peor generación de coches que jamás he conducido en Mónaco"

Los Ferrari se lucen

En su mejor vuelta, Hamilton cubrió los 3.337 metros del circuito urbano de Montecarlo, en un minuto, trece segundos y 26 milésimas, 111 menos que su compañero, el monegasco Charles Leclerc, que marcó el segundo crono de una sesión en la que los Ferrari, dominantes este viernes, se intercambiaron los puestos logrados en la primera.

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que se quedó a 168 milésimas del espectacular y excéntrico campeón de Stevenage, se volvió a inscribir tercero en la tabla de tiempos.

Detrás de ellos, asimismo con el neumático blando, se clasificaron los Mercedes del inglés George Russell -a 379 milésimas de Hamilton- y del italiano Andrea Kimi Antonelli -a medio segundo-, líder del Mundial, con 131 puntos, 43 más que el anterior.

Sainz y Alonso repitieron los puestos logrados por la mañana. El talentoso piloto madrileño se quedó a menos de segundo y medio de sir Lewis, del que acabó a dos segundos y dos décimas el doble campeón mundial asturiano.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) también repitió el decimoquinto tiempo que había logrado en el primer ensayo, esta vez a un segundo y 732 milésimas de Hamilton. En una sesión en la que el mexicano Sergio Pérez, que tuvo que parar su Cadillac -con el freno delantero ardiendo- en la plaza del Casino, firmó el decimoctavo crono, a poco más de un segundo del 'hombre récord' de la F1.

Los entrenamientos se completarán este sábado, horas antes de la muy decisiva clasificación, que ordenará la formación de salida de la carrera dominical, prevista a 78 vueltas, para completar 280,2 kilómetros.

Tabla de tiempos del segundo entrenamiento libre para el GP de Mónaco: