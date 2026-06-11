El Fernando Alonso más afligido suelta el bombazo: "Esta es, probablemente, mi última carrera en Barcelona"

Bombazo en la previa del Gran Premio de Barcelona. Fernando Alonso ha hecho saltar las alarmas sobre su posible retirada asegurando que: "Esta es, probablemente, mi última carrera en Barcelona".

Es cierto que es tan solo una posibilidad, pero nunca se le ha visto a Fernando tan poco claro con la idea de no saber si seguir en el Gran Circo o colgar el casco. La incertidumbre es la nota predominante en el ánimo, alicaído, de un Fernando al que hacía tiempo que no se le veía tan melancólico.

Estas declaraciones han generado un terremoto en el paddock y marcan el resto del fin de semana en Montmeló.

Hay que tener en cuenta que la próxima temporada Barcelona no estará dentro de los Grandes Premios del Mundial —entra Madrid— aunque sí volverá en 2028, pero para entonces parece que Fernando ya habrá dicho adiós al Gran Circo. La incógnita es si no dirá adiós tras una temporada tremendamente dañina en lo psicológico.

Las penosas condiciones competitivas de su Aston Martin no ayudan a generar ilusión en un Fernando que está sufriendo horrores esta temporada: "No seré competitivo. No estaré mucho tiempo en clasificación y en carrera sí, pero a menos ritmo. Es una carrera especial y esta última vez también lo será", comentó en la rueda de prensa oficial de la FIA. Sin anunciar nada más, con un discurso parecido al de Miami. "No tengo nada en mente, después del verano decidiré si sigo o no. Pero Barcelona no estará el año que viene, con lo que hay muchas más opciones de ser el último", añadió.

El futuro sigue sin estar claro aunque cada vez se le ve menos ilusionado: "En cada carrera pienso que puede ser la última. Lo duro es no ganar carreras y no ser competitivo, pero no cambia nada de mi carrera o mi vida. Logré mucho más de lo que jamás soñé y es duro como equipo".

Montmeló siempre será un circuito especial para un Fernando que celebró su última victoria, la 32, en Barcelona allá por 2006: "Aquí hice mi primer test con un monoplaza, también el de Renault o Benetton. Y di una vuelta con el rey Juan Carlos I. No me daba cuenta de que estaba ahí cuando conducía".

Lo más triste es que su despedida de Montmeló será poco competitiva por culpa de un monoplaza que sigue siendo una tortuga poco fiable: "Sumamos en Mónaco porque pasaron muchas cosas, pero no podemos esconder la falta de velocidad. Aun así, será un año difícil para sumar porque hay cuatro equipos muy fuertes y sólo queda el 9.º y 10.º libre. Y Alpine es el quinto equipo con facilidad".

Las mejoras, supuestamente, llegarán en verano e igual ya es demasiado tarde para un Alonso que aún no sabe si dará un paso al lado o buscará un The Last Dance: "Servirán tanto para este año y el futuro. Nuestra situación debe mejorar y las esperanzas están en la segunda mitad de año. Nos servirá para pelear en la zona media. No es ideal empezar con el pie izquierdo en una nueva era del reglamento porque llevará tiempo volver a la zona alta. Pronto conocimos que no era un motor lo suficientemente rápido y el proyecto estaba en un estado inmaduro. Necesitamos tiempo para alcanzar al resto y arreglar los problemas, pero en la F1 se corre cada 15 días y no vamos a ser capaces de lograrlo hasta la segunda mitad de año. Confío en los cambios, pero hasta allí será la misma historia".