Salen a la venta las entradas para la grada Carlos Sainz del circuito de Madring

El GP de España que se celebrará el próximo mes de septiembre en Madrid está a punto de colgar el cartel de no hay entradas. A fecha de hoy la organización ya ha vendido 90.000 y tiene previsto alcanzar la cifra de los 120.000 espectadores. Ahora surge una nueva oportunidad para no perderse el regreso de la Fórmula 1 a España y además hacerlo de la mano de Carlos Sainz, que, como ya anunciara durante la presentación de Madring, tendrá su propia grada bajo el nombre Grada Team Fifty5.

Carlos Sainz ha sido una de las figuras clave en el nacimiento de MADRING; de hecho es su padrino, ha sido el primer y único piloto por el momento en probar el trazado, e incluso estuvo en la colocación de la primera piedra de las instalaciones madrileñas. Ahora, tal como confirmara la semana pasada, podrá celebrar este momento histórico también para el piloto madrileño dando nombre y acogiendo a su afición en unas gradas mejor colocadas del trazado.

Y es que la grada está situada en un enclave privilegiado de MADRING, ubicada en el punto más alto del circuito, tras la subida de Las Cárcavas, en la curva 8, desde su localización se podrá ver la bajada rapidísima de los giros 8, 9, 10 y 11 así como la entrada a la 12, La Monumental. Además, los fans vislumbrarán la salida ciega de la peraltada, una zona donde se esperan ver algunos de los mejores adelantamientos de la carrera antes de la frenada de la curva 13.

Las entradas saldrán a la venta mañana exclusivamente en madring.com, con acceso prioritario de compra de 11:00 a 13:00 horas para los aficionados inscritos en la lista de espera. Contará con material exclusivo de colección diseñado solo para quienes vivan el Gran Premio desde este espacio.

Para el piloto madrileño, correr en casa no es solo un hito deportivo sino también, en palabras del propio piloto, "un sueño, y una forma de compartir con su afición un momento histórico en su trayectoria". El chili, icono ya inseparable de Carlos Sainz, será el símbolo de unión de esta grada y de una comunidad que se reconoce en una misma forma de vivir la Fórmula 1: con autenticidad, energía y pasión.

Cuenta atrás para el regreso de la F1 a Madrid

El Fórmula 1 TAG HEUER Gran Premio de España 2026 se celebrará del 11 al 13 de septiembre en MADRING, un nuevo circuito híbrido de 5,4 km y 22 curvas diseñado para ofrecer una experiencia de máximo espectáculo. Entre ellas destaca La Monumental, llamada a convertirse en el punto icónico del trazado: una curva de 550 metros con un peralte del 24%, que supondrá un reto único para los pilotos y que la FIA nunca antes había permitido construir.