Russell destrona a Antonelli con permiso de Verstappen

El Gran Premio de Austria ha demostrado la fortaleza y versatilidad de Mercedes. Esta vez fue George Russell quien llevó su monoplaza hasta la primera posición. No lo hacía desde el gran premio inaugural celebrado en Australia. El piloto británico, que salía desde la pole, dominó la carrera de principio a fin y recorta distancias en la clasificación general de pilotos respecto a su compañero de equipo, Kimi Antonelli, que tuvo que conformarse con la tercera posición. Una clasificación mediocre y un arranque de carrera más lento de lo habitual lastraron las opciones de Antonelli, que reaccionó al final, aunque no fue suficiente para alcanzar el segundo puesto.

Siete carreras después... RUSSELL VUELVE A GANAR UNA CARRERA 🏆 George resiste desde la distancia la persecución de Verstappen y Antonelli para conseguir su segunda victoria del año#AustriaDAZNF1 🇦🇹 pic.twitter.com/0yWqp0FADX — DAZN España (@DAZN_ES) June 28, 2026

El hombre en discordia fue Max Verstappen. El piloto de Red Bull remontó desde la segunda fila hasta la segunda plaza, demostrando la eficacia del nuevo paquete aerodinámico que la escudería del toro ha llevado al Red Bull Ring. El neerlandés ha conseguido su mejor resultado de la temporada y ha vuelto a disfrutar al volante, pudiendo luchar cuerpo a cuerpo, como hizo con Lewis Hamilton en las primeras vueltas, o defenderse al final de todo un Mercedes, el de Antonelli.

𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐕𝐈𝐁𝐄𝐒 🔥🔥🔥 BATALLA AL LÍMITE ENTRE HAMILTON Y VERSTAPPEN 🍿 ¡BRUTAL! #AustriaDAZNF1 🇦🇹 pic.twitter.com/qD31RKcbfg — DAZN España (@DAZN_ES) June 28, 2026

A excepción de Mercedes, que siempre parece estar ahí, el resto de escuderías muestran cierta irregularidad en su rendimiento. Es el caso de los Ferrari. Mientras Hamilton, que venía de ganar en Barcelona, cruzaba la línea de meta en quinta posición sin poder superar al McLaren de Oscar Piastri, Charles Leclerc caía hasta la octava plaza pese a salir desde la primera línea.

Ferrari desaparecido; lo mismo puede decirse de McLaren. Siguen arriba, con Piastri cuarto y Norris séptimo, justo por delante de los Ferrari, pero sin la fuerza ni las prestaciones que hagan pensar que tienen lo suficiente para disputar el Mundial.

Si algo más nos ha enseñado la carrera de este domingo es que las altas temperaturas pueden llegar a ser un problema para las baterías y la nueva tecnología que mueve estos monoplazas. Los Cadillac, el Williams de Carlos Sainz y hasta el Aston Martin de Lance Stroll se vieron obligados a abandonar por problemas mecánicos.

El Williams de Carlos Sainz dice basta en Austria 😩#AustriaDAZNF1 🇦🇹 pic.twitter.com/VDFPQMt1rU — DAZN España (@DAZN_ES) June 28, 2026

Fernando Alonso consiguió completar la carrera, aunque cerró el pelotón a más de un minuto de desventaja respecto al líder. Además, el asturiano fue sancionado por ignorar las banderas azules y terminó el Gran Premio con una penalización.

La semana que viene, en Silverstone, veremos qué escudería puede acompañar a Mercedes y si George Russell se confirma como el verdadero adversario de Kimi Antonelli.