Cómo consiguió Ferrari ser la única que rodará mañana en Madring

El Ferrari SF-26 ya descansa en los garajes de Ifema. El pasado mes de junio, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, los directivos de Ifema y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, pudieron comprobar el estado de las obras del trazado de Madrid, así como las instalaciones que le deben acompañar, entre ellas los garajes. En uno de estos garajes, cerca de la primera curva del circuito donde se izó la mayor bandera de España del mundo, aguarda ya el monoplaza italiano a la espera de que mañana los dos pilotos de la escudería de Maranello se conviertan en los primeros que rueden con un F1 en el circuito madrileño, antes de que el próximo 11-13 de septiembre se celebre allí el GP de España.

Se trata de un filming day, o día de rodaje, y se gestó hace casi un año, en el GP de México de la temporada pasada cuando la FIA le ofreció a la escudería del Cavallino Rampante poder rodar antes que nadie en el trazado madrileño. Conocedores de la ventaja que esto les daría respecto a la celebración del gran premio, Ferrari aceptó el ofrecimiento, que al parecer fue mutuo. Pese a que algunos medios de comunicación han publicado que la sesión de mañana, con los comisarios, seguridad y demás necesidades básicas para este tipo de pruebas, debía ser abonada por la organización del evento, tal extremo ha sido desmentido. Finalmente será Ferrari quien asuma los gastos de personal, comisarios y demás, ya que la información que extraigan será clave para poder reproducir el trazado con todos sus detalles en el simulador, lo que les dará una ventaja considerable de cara a la celebración del gran premio.

El interés de Ferrari denota dos aspectos. El primero, que la escudería tenía claro que el circuito estaría listo para poder realizar las pruebas durante el mes de julio, y el segundo que el equipo italiano está dispuesto a luchar por el Mundial y cualquier ventaja u oportunidad que se le presente será fundamental para lograr el tan ansiado título que no consiguen desde que lo hiciera Kimi Raikkonen en 2007, hace casi ya veinte años.

Lo cierto es que Ferrari ha sido la única escudería que esta temporada ha logrado arrebatarle alguna victoria a Mercedes. Charles Leclerc lo consiguió en Silverstone el fin de semana pasado, mientras que su compañero, Lewis Hamilton, lo hacía en Montmeló hace unas semanas.

Aunque estos test son bastante limitados, al tratarse de una pista nueva, solo con testar el asfalto y la degradación del neumático y tomar algunos datos sobre todo de la Monumental, será una información muy valiosa para los hombres de Ferrari.

Todo el paddock está expectante por conocer más detalles sobre la curva con mayor peralte del Mundial y que ha sido todo un desafío de ingeniería, lo mismo que lo será para los pilotos a la hora de trazar el giro.

Si bien Carlos Sainz era hasta ahora el único piloto que había rodado por el trazado madrileño, lo había hecho con un coche de calle y no un monoplaza. El piloto madrileño ya reconoció que le había sorprendido que la FIA diera el visto bueno para el diseño y construcción de esta curva, pero que se alegraba porque suponía un aliciente para coches y pilotos.

Seguro que son muchos los curiosos que se asoman a alguno de los tramos, o sectores del trazado de Madrid que son visibles desde algunas carreteras y zonas peatonales que rodean Ifema. El ayuntamiento no ha informado, por el momento, de ningún tipo de restricción al tráfico en la zona para mañana.