Antonelli firma la pole en el GP de Bélgica y Fernando Alonso saldrá vigésimo primero

El piloto italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), actual líder del campeonato, ha vuelto a demostrar su dominio al conseguir la primera posición en la sesión de clasificación para el Gran Premio de Bélgica, la décima prueba del Mundial de Fórmula 1 que se disputa este fin de semana en el mítico circuito de Spa-Francorchamps.

A sus 19 años, Antonelli ha firmado su sexta pole en la presente temporada, confirmando su excelente estado de forma. En la decisiva tercera ronda (Q3), el joven talento italiano cubrió los 7.004 metros de la pista de las Árdenas en un tiempo de un minuto, 44 segundos y 361 milésimas. Este registro le permitió superar por 317 milésimas al cuádruple campeón del mundo, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien le acompañará en la primera fila de la parrilla este domingo.

La sesión ha estado fuertemente condicionada por las penalizaciones que han modificado el orden de salida. El británico Lando Norris (McLaren) logró el tercer mejor tiempo en la pista, quedándose a 44 centésimas del líder. Sin embargo, una sanción de diez puestos por cambiar la batería de su monoplaza le obligará a partir desde la decimotercera plaza. Esta circunstancia cede la segunda línea de salida a su compatriota George Russell (Mercedes), segundo en la clasificación general a 25 puntos de Antonelli, y al monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Por su parte, el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton, ahora en las filas de Ferrari y tercero en el Mundial a 32 puntos del liderato, saldrá desde una meritoria quinta posición. Estará acompañado en la tercera fila de la parrilla por el australiano Oscar Piastri (McLaren), mientras que el sueco-británico Arvid Lindblad (RB) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) ocuparán la cuarta hilera.

Las sanciones también han afectado notablemente a la zona media de la tabla de tiempos. El francés Isack Hadjar (Red Bull), que había logrado el décimo mejor cronómetro, se enfrenta a una dura penalización de 30 puestos por sustituir numerosos componentes mecánicos. Esto ha beneficiado a pilotos que habían caído en la segunda ronda (Q2), como el neozelandés Liam Lawson (RB) y el francés Pierre Gasly (Alpine), quienes avanzan a la novena y décima posición respectivamente. El argentino Franco Colapinto (Alpine) también saca provecho de esta situación y gana dos puestos para salir desde el undécimo lugar.

En cuanto a la representación española, la jornada sabatina no ha traído grandes alegrías. Carlos Sainz (Williams) arrancará desde la decimocuarta posición, tras haber ganado un puesto gracias a la sanción de Hadjar. El madrileño buscará remontar en una carrera donde los adelantamientos son tradicionalmente posibles, pero el rendimiento actual de su monoplaza lo pondrá a prueba.

Peor suerte ha corrido el doble campeón mundial Fernando Alonso. El piloto asturiano de Aston Martin saldrá desde la vigésimo primera posición, evidenciando las dificultades técnicas por las que atraviesa su escudería en este tramo de la competición. Alonso compartirá la parte trasera de la parrilla con el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que iniciará la carrera dos puestos por delante, decimonoveno, en un Gran Premio que promete alternativas estratégicas en el trazado belga.