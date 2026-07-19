Antonelli reina en Spa y afianza su liderato en el Mundial de Fórmula Uno

El piloto italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) volvió este domingo a la senda ganadora en el Gran Premio de Bélgica, el décimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Spa-Francorchamps. En el trazado más largo del campeonato, con 7.004 metros, demostró su absoluta superioridad y se adjudicó su sexta victoria de la temporada.

El actual líder del campeonato cuenta ahora con 204 puntos y aventaja en 45 al británico Lewis Hamilton (Ferrari). Tras finalizar cuarto y aprovechar el abandono de George Russell (Mercedes), el heptacampeón avanza a la segunda posición de la clasificación sumando 159 puntos, por los 157 del segundo piloto de Mercedes.

El podio de esta emocionante carrera lo completaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que venía de ganar en la última prueba disputada en Silverstone, y el tetracampeón neerlandés Max Verstappen (Red Bull), en un ajustado desenlace.

En las horas previas al inicio de la carrera, se conoció que el español Carlos Sainz (Williams) se sumaba a su compatriota Fernando Alonso (Aston Martin), así como al británico Lando Norris (MacLaren), al francés Isack Hadjar (Red Bull) y al canadiense Lance Stroll (Aston Martin), como piloto sancionado en parrilla. Todos ellos cambiaron componentes de su coche excediendo el cupo permitido, lo que retrasó la posición de salida del madrileño del decimocuarto al decimonoveno puesto.

Desde la escudería justificaron la decisión explicando que, tras identificar un problema con el paquete de baterías por la mañana, tuvieron que reemplazar las piezas antes de la carrera. "Comenzará el Gran Premio de Bélgica de hoy desde la P19", señaló Williams en un comunicado oficial.

Ya en pista, y pese a los ataques en la salida por parte del neerlandés, Antonelli conservó la primera plaza para comandar la prueba desde los metros iniciales. Sin embargo, un toque entre los británicos George Russell y Lewis Hamilton en la primera vuelta mandó al de Mercedes a la grava, provocó la salida del safety car y precipitó el primer paso por el garaje de algunos corredores.

Con Russell fuera de combate, el coche de seguridad se retiró tras el cuarto giro. Antonelli, que partía como favorito por su ritmo implacable durante el fin de semana, se quedó con aire limpio para rodar a placer, seguido muy de cerca por el monegasco de Ferrari en segunda posición y por el vigente campeón del mundo en la tercera.

En el relanzamiento, Hamilton sobrepasó a Oscar Piastri (MacLaren), pero el australiano logró contenerlo en plena lucha de rebufos y conservar la cuarta posición. Por delante, Verstappen superaba a Leclerc y consolidaba la segunda plaza, mientras el líder del Mundial abría una primera brecha de más de un segundo.

En el octavo giro, un nuevo toque al final de la recta entre Piastri y Leclerc, en plena pugna por el tercer escalón del podio, hizo saltar trozos del monoplaza del australiano. Aunque pudo continuar sin contratiempos, poco después se vio superado por el coche de Hamilton, quien fue sancionado con cinco segundos por su encontronazo previo con Russell.

En la vuelta 18, Verstappen intentó un undercut sobre Antonelli y fue el primero de la zona noble en pasar por boxes. Justo entonces, un coche de seguridad virtual abrió una ventana de oportunidad que Ferrari supo aprovechar a la perfección con una doble parada, logrando colocar a su primer piloto en posiciones de cabeza.

Tras unas vueltas de intensa persecución, el joven de Mercedes se colocó a menos de un segundo de Leclerc. Imparable y con mayor velocidad, Antonelli adelantó sin dificultades al bólido rojo a falta de diez giros, recuperando el liderato definitivo y desactivando cualquier intento de contraataque.

Poco a poco, décima a décima, el vencedor fue abriendo hueco hasta cruzar la bandera de cuadros en solitario. Tras él finalizaron Leclerc y Verstappen, que mantuvieron sus posiciones, mientras que el francés Isack Hadjar protagonizó una remontada espectacular terminando sexto tras salir penúltimo.

Por su parte, los representantes nacionales no tuvieron su mejor día. Tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso, lastrados por las penalizaciones, cruzaron la meta en decimonovena y decimosexta posición, respectivamente, quedando muy lejos de sumar puntos en la clasificación general.