De "unicornio" a 'sold out': así calló Madrid a los escépticos de la Fórmula 1

El director general del Gran Premio de España de Fórmula 1, Luis García Abad, exrepresentante de Fernando Alonso, ha defendido el proyecto del circuito Madring, que acogerá la prueba del Mundial del 11 al 13 de septiembre, y ha asegurado que llevar la Fórmula 1 a Madrid era un objetivo que muchos consideraban prácticamente imposible.

"Suena como un unicornio", ha reconocido durante los Desayunos Deportivos de Europa Press, donde también ha revelado que el evento registra ya un "sold out técnico".

García Abad ha explicado que, cuando comenzaron las conversaciones con la Fórmula 1, el proyecto despertó un notable escepticismo: "La primera vez que hablé de esto con Stefano Domenicali me di cuenta de que rozaba lo inesperado. Las primeras veces que lo pusimos encima de la mesa nos miraron con cierto desdén. 'Pobrecillos', decían", ha relatado.

El responsable del Gran Premio ha utilizado la figura del "unicornio" para explicar que organizar una carrera de Fórmula 1 en Madrid parecía una idea casi irrealizable, aunque ha defendido que el proyecto terminó saliendo adelante "con hechos y no con palabras".

Ifema, la gran baza del Gran Premio

García Abad ha explicado que, durante la fase de diseño, se estudiaron distintas alternativas antes de elegir el entorno de Ifema Madrid, una ubicación que, a su juicio, ofrece ventajas que ningún otro Gran Premio del calendario puede reunir.

Entre ellas ha destacado la infraestructura ya desarrollada, la cercanía al aeropuerto, la conexión con Metro y Cercanías y el hecho de encontrarse dentro de la propia ciudad: "Yo tampoco estaba seguro de que iba a ocurrir, pero estaba cerca del metro, dentro de la ciudad y ya tenía baños", ha bromeado.

#EnDirecto | Desayuno deportivo con Luis García Abad, director general del Gran Premio de España de F1 #EPDesayunoLuisGarciaAbad https://t.co/eswhpKHILU — Europa Press (@europapress) July 22, 2026

El director del Gran Premio ha subrayado que el proyecto se diseñó buscando la rentabilidad y aprovechando infraestructuras ya existentes, lo que, según ha explicado, reduce de forma considerable la inversión necesaria respecto a otros circuitos. También ha destacado que el acuerdo firmado con la Fórmula 1 es el contrato de mayor duración actualmente en vigor.

La Monumental, la curva más espectacular del circuito

Uno de los principales reclamos del nuevo trazado será La Monumental, una curva peraltada de 547 metros de longitud y con un 24% de inclinación.

García Abad ha explicado que el objetivo era crear una curva icónica que diferenciara a Madrid del resto de Grandes Premios sin perder el interés deportivo: "Queríamos la curva más grande del mundo y con el mayor peralte posible. Es una curva fiera, no se puede hacer a fondo porque para eso se diseñó".

El responsable del proyecto también ha asegurado que el circuito contará con varios puntos de adelantamiento, aunque ha advertido de que los pilotos "tendrán que echarle valor" debido a la proximidad de los muros.

Más de 120.000 entradas vendidas

Durante su intervención, ha revelado que ya se han vendido más de 120.000 entradas y que el Gran Premio lleva cuatro semanas en lo que ha denominado un "sold out técnico", por lo que únicamente quedarían disponibles algunas localidades de última hora.

A su juicio, estas cifras demuestran que el proyecto ha despertado un importante interés pese a las dudas que existieron durante su desarrollo. Los organizadores prevén reunir a unas 400.000 personas durante todo el fin de semana y esperan una importante presencia de aficionados procedentes de Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Portugal y varios países de Sudamérica.

Las obras avanzan según el calendario

García Abad ha asegurado que las obras del circuito finalizaron a finales de mayo, tal y como establecía el contrato, y que el proceso de montaje se encuentra ejecutado en torno al 67-68%. Además, ha señalado que 10.723 personas están acreditadas para las labores de montaje y desmontaje de las instalaciones.

En materia de movilidad, ha defendido que el transporte público será el principal medio de acceso al recinto, gracias a la conexión con Metro, Cercanías y autobuses, y ha insistido en que buena parte del esfuerzo organizativo se ha centrado en facilitar la llegada de los espectadores.

Comparativa con grandes eventos

El director del Gran Premio ha comparado el impacto internacional de la carrera con el de una Super Bowl, al recordar que la Fórmula 1 reúne una audiencia potencial de 1.800 millones de personas.

Asimismo, ha reivindicado el respaldo institucional recibido y ha defendido que celebrar la prueba dentro de la capital constituye una ventaja frente a otros Grandes Premios: "Traer la Fórmula 1 a Madrid es un éxito de la ciudad. Estamos en Madrid, no cerca de Madrid, y eso no se puede comparar con nada", ha señalado.

El Gran Premio de España de Fórmula 1 se disputará en el circuito Madring entre el 11 y el 13 de septiembre, en la que será la primera carrera del Mundial celebrada en Madrid en 45 años.