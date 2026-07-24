Fernando Alonso ve en Hungría algo de luz al final del túnel: "El coche va mucho mejor"

Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula 1, que firmó el decimonoveno tiempo en la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula 1, declaró en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest -donde experimentó las primeras actualizaciones importantes del AMR26-, que "el coche va mucho mejor" y que, a pesar de que "ha sido sólo el primer paso", van "en la dirección correcta".

🗣️ Fernando Alonso ‼️ "Creo que hay más potencial para desbloquear esta noche" 👉 "Esto es solo el 1er paso, necesitamos mejorar también el motor" ✅ "Vamos en buena dirección. Hay la correlación que necesitábamos" "Buen ambiente en el equipo ahora"pic.twitter.com/fYeOLIJPWM — Nachez (@Nachez98) July 24, 2026

"El coche va mucho mejor; es más fácil de pilotar. Si controlas el grip (agarre) en las curvas es más predecible. Pero queda aún mucho por hacer. Este ha sido sólo el primer paso. Aún queda mucho rendimiento por encontrar, tanto en el chasis como en el motor. Vamos paso a paso, pero vamos en la dirección adecuada", declaró el doble campeón mundial asturiano, en una interminable segunda juventud a unos días de cumplir 45 años, que regresó al circuito en el que hace 23 asombró al mundo entero al convertirse en ese momento en el piloto más joven de la historia y en el primer español en ganar una carrera de Fórmula 1.

"Creo que Zandvoort -sede del Gran Premio de Países Bajos, donde se reanudará el campeonato después del parón vacacional, el penúltimo fin de semana de agosto- puede ser un buen test para nosotros, con el nuevo motor", comentó Alonso en un vídeo publicado por la propia F1 este viernes en el Hungaroring, donde logró, en 2003, la primera de sus 32 victorias en la categoría reina, en la que cuenta 106 podios.

"Hoy ha sucedido más o menos lo que esperábamos, pero lo más alentador es ver que lo que esperábamos se plasmó en la pista. Nos hemos concentrado en probar las nuevas partes y en intentar entender los nuevos reglajes, que pueden ser muy diferentes a lo que estábamos acostumbrados en las pruebas anteriores", comentó Fernando este viernes en Hungría.

"Quizás haya más potencial por desbloquear esta noche, con miras a la 'cuali' de mañana", declaró el genial piloto asturiano, asimismo campeón del mundo de resistencia (WEC), categoría en la que, además de otros triunfos, se anotó en dos ocasiones las prestigiosas 24 horas de Le Mans, en el circuito de La Sarthe (Francia).