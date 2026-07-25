La nueva realidad del Gran Circo con Norris y Fernando Alonso

El inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo y ganador en esta pista el año pasado, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest.

Norris, de 26 años, logró su decimoséptima 'pole' en la Fórmula Uno -la primera de este año- al dominar la calificación, en cuya decisiva tercera ronda (Q3) cubrió los 4.381 metros de la pista húngara en un minuto, 17 segundos y 207 milésimas, sólo 12 menos que su compatriota el séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton (Ferrari).

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que se quedó a 238 milésimas, saldrá tercero, desde la segunda fila, en la que lo acompañará el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial con 204 puntos, 45 más que Sir Lewis.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) y el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -sexto en la cronometrada principal- saldrán desde la tercera hilera, en una carrera que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) -por primera vez este año en la Q2- y Carlos Sainz (Williams) afrontarán desde la decimosexta y la decimoctava posición, respectivamente.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) tomará la salida desde la decimotercera plaza, mientras que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) lo hará desde la vigésima segunda.

El inglés George Russell (Mercedes) -tercero en el campeonato, a 50 puntos de su compañero- arrancará séptimo, al lado del francés Isack Hadjar (Red Bull) desde la cuarta fila; una por delante de la que ocuparán el sueco-británico Arvid Lindblad (RB) y el alemán Nico Hülkenberg (Audi), décimo en una parrilla que en estos momentos aún es provisional, ya que tanto Hamilton como Antonelli están siendo investigados por presuntas maniobras antirreglamentarias durante la calificación.

La carrera de este domingo está prevista a 70 vueltas, para completar un recorrido de 306,6 kilómetros.