Verstappen da la sorpresa con su renovación y Sainz se posiciona de los mejor pagados

El tiempo de descanso y reflexión nos ha dejado alguna sorpresa como la renovación hasta 2030 de Max Verstappen con Red Bull. Sin duda, la continuidad del piloto neerlandés es una de las mejores noticias que podíamos tener en la F1. Después de las dudas de Verstappen sobre esta nueva fórmula híbrida, que habían llevado al de Red Bull a insinuar que su futuro ya no pasaba por la F1, el anuncio de su continuidad tres años más en la escudería del Toro permiten a la máxima competición automovilística seguir disfrutando de uno de sus mayores alicientes. Porque seamos francos, estamos carentes de líderes en la F1. Los nuevos y jóvenes talentos, Kimi Antonelli, Piastri o Lando Norris, carecen de ese carácter y carisma que de manera innata tienen los más veteranos, desde el propio Verstappen hasta los todavía más experimentados Lewis Hamilton y Fernando Alonso.

El tetracampeón ha decidido que sea en el gran premio de casa, el que se celebra este fin de semana en Zandvoort, para anunciar su permanencia en la marca que le ha acompañado a lo largo de toda su carrera deportiva. Acalla así también los rumores de su posible partida a Mercedes o incluso a Aston Martin como sustituto de Fernando Alonso. La falta de dominio de un coche en concreto y la falta también de certezas sobre quién tomará la delantera en esta nueva era tecnológica ha sido determinante para la decisión de Max.

Verstappen ha dado las gracias al equipo por seguir manteniendo la confianza en él para liderar el proyecto de Red Bull, a quien considera como una familia más, su casa de siempre.

Verstappen no ha sido el único que ha anunciado qué será de su futuro en los próximos años. A la espera de que este fin de semana Fernando Alonso dé algunas pistas de lo que hará el próximo año, una decisión que estará condicionada al rendimiento que demuestre este fin de semana el nuevo motor Honda, nuestro otro representante Carlos Sainz mantiene su unión con Williams.

Pese al año tan complicado que está viviendo Williams en la nueva era híbrida, el piloto madrileño confía en el proyecto de la escudería inglesa al tiempo que es consciente de que las plazas en el resto de equipos están bastante cerradas. Sin espacio en Mercedes, McLaren o Ferrari, Carlos confía su futuro a Williams a través de un contrato plurianual que le coloca entre los mejor pagados de la parrilla.

🇪🇸 Q&A con Carlos: "El desafío ya está aquí y estoy listo para afrontarlo".

👉https://t.co/WzGYrkSjQq 🇬🇧 Q&A with Carlos:"The challenge is on, and I'm ready for it".

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"Creo de verdad en la gente que conforma este equipo, en la fábrica y en la pista, y en la inversión y el trabajo duro que hay por detrás. Tenemos lo necesario para dar la vuelta a esta situación y estoy tan comprometido como el primer día en ayudar a Williams a que llegue donde debe estar", ha asegurado Carlos Sainz en el comunicado oficial del equipo.