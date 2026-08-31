La Policía investiga el robo de cable en el circuito de Fórmula 1 de Madrid

La Policía Nacional investiga el robo de cable de unos generadores del circuito de Fórmula 1 de Madrid, conocido como Madring, que albergará el Gran Premio de España del 11 al 13 de septiembre. El incidente se produjo en una de las zonas de túnel del circuito y fue detectado el domingo, según indicaron a EFE fuentes policiales.

De acuerdo con la información de ABC, en total, se habrían sustraído unos 300 metros de cable y, por el momento, no se ha confirmado si se ha producido alguna detención, aunque los hechos están siendo investigados por los agentes.

El robo se produce en un momento decisivo para el circuito, que encara la última fase de los trabajos de preparación con remates en las áreas del paddock, garajes y gradas y zonas de aficionados. Durante la pasada semana, albergó los test de Fórmula 3 y más de treinta pilotos de esa categoría probaron el circuito. Este ensayo previo a la decimocuarta cita del Mundial suscitó las críticas vecinales por el ruido generado.

Por parte de los pilotos, las sensaciones fueron buenas tanto dentro como fuera de la pista. La impresión generalizada coincide: se trata de una pista muy divertida, exigente por la cercanía de los muros y desafiante en muchos tramos estrechos, o cuando se encara la curva peraltada con mayor inclinación del campeonato, la Monumental.

El pasado mes de mayo, el piloto Carlos Sainz ya completó la primera vuelta real sobre el asfalto terminado en las zonas de Ifema y Valdebebas a bordo de un Ford Mustang GT y aseguró que era "más sorprendente de lo esperado". El circuito se localiza en el distrito de Barajas, en la zona de Ifema, y cuenta con algunos sectores urbanos, con una longitud total de 5,4 kilómetros y 22 curvas.