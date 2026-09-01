La Fórmula 1 en Madrid dispara un 46 % las reservas aéreas de los turistas británicos

El Gran Premio de España de Fórmula 1, que se disputará en Madrid el fin de semana del 12 y 13 de septiembre, ha disparado la reserva de billetes de avión, con un aumento del 46 % desde el Reino Unido o del 45 % de viajeros procedentes de Corea del Sur, según los datos de Amadeus Travel Intelligence.

El informe destaca que para el periodo que abarca el 9 de septiembre y el 4 de octubre, cuando Madrid congregará el Gran Premio de España, pero también los hasta doce conciertos de Shakira en la ciudad, el crecimiento interanual de las reservas aéreas es del 5 %, con un aumento del 4 % en vuelos internacionales y de hasta el 28 % en los vuelos nacionales.

Según los datos de la compañía, las estancias cortas registrarán un aumento interanual previsto del 10 %, mientras que las estancias de cinco noches o menos representan el 37 % de las reservas, una tendencia que "apunta a una oportunidad para que los hoteles ofrezcan ventajas e incentivos que animen a los viajeros a prolongar su estancia".

Amadeus resalta que la ocupación hotelera se sitúa en el 48 % para el periodo entre la semana del 6 de septiembre y la semana del 27 de septiembre, días para los que la tarifa media diaria (ADR, por sus siglas en inglés) ha aumentado un 25 % respecto al mismo periodo del año pasado, hasta alcanzar los 413 dólares.

La semana del 13, en la que coinciden ambos eventos, registra la ocupación más alta, con un 52 %, y un ADR de 411 dólares.

Shakira impulsa la llegada a Madrid del turista nacional

La visita de Shakira a Madrid ha provocado un aumento de reservas nacionales hacia la capital para el periodo comprendido entre el 18 de septiembre y el 4 de octubre, que abarca las primeras nueve noches de la residencia de la artista.

El crecimiento nacional previsto es del 35 %, en parte porque la artista no cantará en ninguna otra ciudad española, mientras que las reservas internacionales aumentan un 5 %.

Barcelona lidera las reservas nacionales con destino a Madrid, con un crecimiento del 128 %, y representa ya el 12 % del total de las reservas nacionales.

A nivel internacional destaca Japón como el mercado con mayor crecimiento, con un aumento previsto del 80 % en las reservas hacia Madrid respecto al año anterior. Le siguen Canadá, con un crecimiento del 30 %, y Países Bajos y México, ambos con incrementos del 25 %.

El jefe de Europa, Oriente Medio y África de Amadeus, Javier Campo, explica que Madrid se prepara "para un septiembre apasionante, en el que se espera que los grandes eventos como el Gran Premio de España y la gira mundial de Shakira impulsen una mayor demanda turística".

Para los hoteleros, estas citas "suponen una oportunidad para ir más allá de la simple ocupación de habitaciones: desde diseñar paquetes adaptados a las fechas de los eventos y fomentar estancias más largas, hasta anticipar cuándo reservarán los aficionados y qué buscarán durante su estancia".

"Los hoteles y destinos que sepan interpretar estos patrones apoyándose en los datos podrían convertir un intenso calendario de eventos en una verdadera oportunidad comercial", ha argumentado.