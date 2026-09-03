La Monumental, la curva que nadie, salvo Madrid, se ha atrevido a construir

Su oferta de ocio y gastronomía, su accesibilidad desde el Aeropuerto Adolfo Suárez o su cercanía a la ciudad de Madrid podrían ser perfectamente las joyas de la corona del Gran Premio de España de F1 que se celebra la próxima semana en la capital; pero, si nos circunscribimos a lo estrictamente deportivo, esa joya tiene nombre: La Monumental.

Fue el propio Carlos Sainz, que ha apadrinado la vuelta de la F1 a Madrid, quien felicitó a los organizadores del Gran Premio madrileño por su osadía en la construcción de una curva como esta. La Monumental, que acapara por partes iguales la atención y la preocupación de los pilotos que tendrán que trazarla la próxima semana, es, para empezar, la curva con mayor peralte de todo el calendario de la Fórmula 1. Se trata de la curva número 12 de un total de 22 que tiene el circuito de Madrid, y su longitud de más de medio kilómetro ha exigido la implementación de unos mecanismos de seguridad nunca antes vistos en un circuito de velocidad.

A lo largo de sus 550 metros, el peralte evoluciona hasta alcanzar un máximo del 24 por ciento, lo que ha exigido la construcción de un vallado de protección de alta resistencia con una barrera Safer —barrera de absorción de impactos—. Esta barrera está diseñada para que, en caso de accidente, el monoplaza pueda deslizar a lo largo de la protección mientras se disipa la energía del impacto, reduciendo el riesgo de que el vehículo rebote hacia la pista.

En total se han usado más de 3.300 bloques de hormigón para este sistema de vallado que va anclado directamente al asfalto, evitando su desplazamiento en caso de impacto y proporcionando una base estable al sistema de protección. Su construcción fue todo un desafío. Solo en su primera capa se usaron más de 1.800 metros cúbicos de mezcla asfáltica que tuvo que ser extendida, debido a su inclinación, por dos extendedoras sincronizadas. Unos trabajos de alto nivel que obligaron a trabajar contrarreloj. De hecho, el asfalto llegaba desde una zona industrial localizada en el barrio madrileño de Vicálvaro a cerca de 170 grados centígrados con una ventana de unos 30 minutos para transportarlo y extenderlo.

Más de medio kilómetro de curva que permite distintas trazadas y a la que se llegará tras una chicane —curvas 10 y 11— diseñada para reducir la velocidad antes de llegar a la zona que ya se ha convertido en el mayor desafío de los pilotos en toda la temporada, en lo que a criterios técnicos de pilotaje se refiere.

De hecho, el piloto de Ferrari, Charles Leclerc, que pudo rodar en el circuito madrileño el pasado mes de julio en una jornada de filming day de Ferrari, la calificó como la curva más icónica del calendario y se atrevió a decir que La Monumental marcará una época en la F1.

Y más que en carrera, será en la clasificación cuando se mida la valentía y pericia de los pilotos. Será en este sector, localizado en la zona norte del trazado, donde los pilotos marquen la diferencia y el tiempo para clasificarse lo más arriba posible en la parrilla del domingo.

Precisamente por ser la zona que más interés ha suscitado entre los aficionados, se ha instalado a su alrededor un gran número de gradas y uno de los hospitalities más importantes de todo el trazado. La Azotea es un espacio donde se darán cita la alta cocina, la música de DJ y una gran terraza al aire libre desde donde se podrá seguir la competición.