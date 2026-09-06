Antonelli hace historia en Monza en una victoria de campeón

El piloto italiano y líder del Mundial estaba prácticamente descartado en las quinielas para ganar el GP de Italia ya que, debido a la penalización por el cambio de la unidad de potencia, salía desde la décimo novena posición, pero ha gozado de la llamada suerte de los campeones.

El accidente de Charles Leclerc en la tercera vuelta del gran premio y que terminó en bandera roja le dio al italiano una segunda oportunidad para remontar. Una posición por vuelta, esa fue la estratosférica remontada de Antonelli que en la vuelta 18 ya estaba liderando el gran premio. Pero todavía no lo habíamos visto todo.

El abandono de Lance Stroll que activó el Virtual Safety abrió una ventana en las paradas que aprovecharon Antonelli y Verstappen, que en ese momento perseguía a los Mercedes después de liderar la carrera. Con neumáticos nuevos, ambos no tardaron en remontar y volver a la cabeza de carrera, con la baza de una investigación a George Russell por velocidad excesiva con banderas amarillas. Pero no le hizo falta al italiano que ganó a su compañero de equipo por méritos propios para escribir una página en la historia de este deporte. Nadie ha ganado en Monza saliendo desde tan atrás y en el mismo gran premio, además, en el que Italia volvía a escuchar su himno nacional en el podio sesenta años después.

Gran Premio de Italia, fiesta ferrarista que pronto se tornó en pesadilla para los de Ferrari. Con el accidente de Leclerc en las primeras vueltas y las imprecisiones de Lewis Hamilton, que no pudo sacar un buen ritmo de carrera y terminó sexto, la escudería italiana volvió a fallar ante los tifosi que tuvieron la gran recompensa de ver a un compatriota ganar un gran premio de casa, seis décadas más tarde de que lo hiciera Ludovico Scarfiotti.

Max Verstappen acompañó a los Mercedes en el podio con una tercera posición que sabe a algo más porque el neerlandés estuvo disputando las posiciones de cabeza casi toda la carrera y aguantó el ritmo impuesto por las flechas plateadas. Gran carrera del tetracampeón que firmó algunos de los mejores adelantamientos de la carrera y eso que hubo muchos.

Nada o poco que decir de los McLaren que sufrieron mucho y una oportunidad perdida para los Alpine pese al haber sorprendido el sábado con la pole de Pierre Gasly.

Abandono de Alonso y Sainz fuera de los puntos

Y si Monza sigue siendo cruel con los Ferrari en esta ocasión también lo ha sido con los Aston Martin. El gran templo de la velocidad italiana ha dejado al desnudo las flaquezas del coche de Fernando Alonso y Lance Stroll, que parecía más que salían a hacer pruebas que a disputar posiciones. Algo se divirtió Fernando tras la segunda salida al calzar neumáticos blandos, pero pronto el coche dijo basta y terminó en los garajes unos giros después. Mejor parado salió Carlos Sainz que volvió a quedar por delante de su compañero de equipo Alex Albon y resistió en una meritoria decimocuarta posición si tenemos en cuenta el potencial del Williams.

Un cóctel explosivo para Madrid

Una semana y el circo, por fin, llegará a Madrid. Una prueba de fuego para los organizadores del Gran Premio de España que acogerán la F1 después de más de cuatro décadas desde la última carrera de Fórmula 1 en la capital. Y si bien es cierto que el Mundial llega a España con las opciones de los españoles muy lejos de los primeros puestos, la competitividad entre los diferentes equipos por la victoria está en uno de los momentos más interesantes de la temporada. Que Madrid sea una pista nueva y que además aporte tantos retos para los pilotos por su trazado y personalidad la convierten en una incógnita.